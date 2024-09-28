潘威倫真情告白「其實我真的不想引退」！統一獅18號已經盡力了

統一7-ELEVEn獅隊18號王牌投手「嘟嘟」潘威倫今（28）日投完生涯最後一役後，站上場中吐露真心話，「其實我，真的是不想引退。」潘威倫說：「美好的仗，已經結束，我已經盡力了。」對於最後一戰未能達成150勝，嘟嘟雖然遺憾，但他希望未來能成為讓大家繼續努力的目標，讓大家繼續傳承18號的精神。生涯22年都在職棒中度過，潘威倫等於過去獅隊20年來的王牌代名詞，他在致詞中數度哽咽，更在場內球迷溫情呼喊下，流下男兒淚。
潘威倫難得落淚 「球迷就是家人」
個性沉穩的潘威倫，雖是拿著準備好的講稿唸出感言，但他的真心仍讓在場2萬8018名球迷感動，即便他不擅言詞，但他說出的話就跟他投出每一顆球一樣，都十分有意義。
潘威倫說：「雖然結果不盡如人意，但這就是比賽，非常謝謝來自各地的球迷，進場為我加油打氣，謝謝你們。」潘威倫也跟球迷說抱歉，「沒有達標，讓你們失望了。」
在引退儀式上，獅隊也特別邀請林華韋、郭泰源、謝長亨、洪一中等成棒國家隊帶過他的總教練一一上前送給他簽名球致意，而雅典奧運總教練徐生明則由遺孀謝榮瑤代表。
潘威倫也對著這些總教練說：「今天在許多令人敬重的教練面前，我的壓力很大，但我仍要感謝你們過去的教導，以及教師節快樂。」語畢馬上獲得全場歡呼。此外，他還補上「雖然是不太完美的教師節禮物，謝謝全台球迷，謝謝你們。」
潘威倫對於自己的感言中，充滿許多感謝，他感謝全台球迷今天特別買票進場支持，「謝謝你們對台灣棒球的支持。謝謝你們對我的關愛，謝謝再謝謝，感恩再感恩，謝謝你們。」
此外，潘威倫也不忘感謝對手台鋼球團，「謝謝台鋼，當獲知你們要穿18號時，我真的受到震撼，我不只受寵若驚，我更加深感不安，謝謝你們盛情關愛。再次謝謝台鋼，讓比賽超越輸贏。」
而潘威倫賽後也透露自己流淚的原因，主要是因為他把球迷當家人，「我覺得球迷就跟家人一樣，也是我的動力來源，看到他們想到一些事，所以情緒無法控制。」他透露很感動，也很感謝他們。
對於自己未來18號球衣的精神，潘威倫說：「從草總手中當時接下這件18號球衣，希望沒有讓他失望，」而他也透露，事前不知道「恰恰」彭政閔、林智勝會來場祝賀，感到很幸福。
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個性沉穩的潘威倫，雖是拿著準備好的講稿唸出感言，但他的真心仍讓在場2萬8018名球迷感動，即便他不擅言詞，但他說出的話就跟他投出每一顆球一樣，都十分有意義。
潘威倫說：「雖然結果不盡如人意，但這就是比賽，非常謝謝來自各地的球迷，進場為我加油打氣，謝謝你們。」潘威倫也跟球迷說抱歉，「沒有達標，讓你們失望了。」
在引退儀式上，獅隊也特別邀請林華韋、郭泰源、謝長亨、洪一中等成棒國家隊帶過他的總教練一一上前送給他簽名球致意，而雅典奧運總教練徐生明則由遺孀謝榮瑤代表。
潘威倫也對著這些總教練說：「今天在許多令人敬重的教練面前，我的壓力很大，但我仍要感謝你們過去的教導，以及教師節快樂。」語畢馬上獲得全場歡呼。此外，他還補上「雖然是不太完美的教師節禮物，謝謝全台球迷，謝謝你們。」
潘威倫對於自己的感言中，充滿許多感謝，他感謝全台球迷今天特別買票進場支持，「謝謝你們對台灣棒球的支持。謝謝你們對我的關愛，謝謝再謝謝，感恩再感恩，謝謝你們。」
此外，潘威倫也不忘感謝對手台鋼球團，「謝謝台鋼，當獲知你們要穿18號時，我真的受到震撼，我不只受寵若驚，我更加深感不安，謝謝你們盛情關愛。再次謝謝台鋼，讓比賽超越輸贏。」
而潘威倫賽後也透露自己流淚的原因，主要是因為他把球迷當家人，「我覺得球迷就跟家人一樣，也是我的動力來源，看到他們想到一些事，所以情緒無法控制。」他透露很感動，也很感謝他們。
對於自己未來18號球衣的精神，潘威倫說：「從草總手中當時接下這件18號球衣，希望沒有讓他失望，」而他也透露，事前不知道「恰恰」彭政閔、林智勝會來場祝賀，感到很幸福。