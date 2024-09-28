潘威倫真情告白「其實我真的不想引退」！統一獅18號已經盡力了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘威倫引退賽賽後，曾經中華隊的好戰友彭政閔、陽建福、高志綱、林岳平、林智勝、陳鏞基、胡金龍都送上祝福。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

▲潘威倫引退賽賽後表示雖然沒有達成150勝，但他已用盡全力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

▲ 統一獅隊王牌投手「嘟嘟」潘威倫今（28）日在台北大巨蛋進行引退賽，潘威倫不但跟最愛的棒球告白，也跟過去指導過他的教練再度相見歡（圖／葉政勳攝）

統一7-ELEVEn獅隊18號王牌投手「嘟嘟」潘威倫今（28）日投完生涯最後一役後，站上場中吐露真心話，「其實我，真的是不想引退。」個性沉穩的潘威倫，雖是拿著準備好的講稿唸出感言，但他的真心仍讓在場2萬8018名球迷感動，即便他不擅言詞，但他說出的話就跟他投出每一顆球一樣，都十分有意義。潘威倫說：「雖然結果不盡如人意，但這就是比賽，非常謝謝來自各地的球迷，進場為我加油打氣，謝謝你們。」潘威倫也跟球迷說抱歉，「沒有達標，讓你們失望了。」在引退儀式上，獅隊也特別邀請林華韋、郭泰源、謝長亨、洪一中等成棒國家隊帶過他的總教練一一上前送給他簽名球致意，而雅典奧運總教練徐生明則由遺孀謝榮瑤代表。潘威倫也對著這些總教練說：「今天在許多令人敬重的教練面前，我的壓力很大，但我仍要感謝你們過去的教導，以及教師節快樂。」語畢馬上獲得全場歡呼。此外，他還補上「雖然是不太完美的教師節禮物，謝謝全台球迷，謝謝你們。」此外，潘威倫也不忘感謝對手台鋼球團，「謝謝台鋼，當獲知你們要穿18號時，我真的受到震撼，我不只受寵若驚，我更加深感不安，謝謝你們盛情關愛。再次謝謝台鋼，讓比賽超越輸贏。」而潘威倫賽後也透露自己流淚的原因，主要是因為他把球迷當家人，「我覺得球迷就跟家人一樣，也是我的動力來源，看到他們想到一些事，所以情緒無法控制。」他透露很感動，也很感謝他們。