擊斃真主黨領袖後　以色列軍方再發聲：黎巴嫩平民不是敵人

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▲伊朗街頭28日湧現許多反以色列民眾遊行。（圖／美聯社／達志影像）

真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）被以色列擊斃，這對以色列來說堪稱是一項重大勝利，不過納斯魯拉之死也讓中東地區局勢進入更加難測的階段。以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari），在真主黨證實納斯魯拉死訊後，透過電視發表聲明，稱以色列軍方仍維持全面戒備，並強調作戰的目標是真主黨，而不是黎巴嫩平民。綜合外媒報導，哈加里在電視演說中稱納斯魯拉是「以色列有史以來最大的敵人之一」，並用精準襲擊來描述成功擊斃納斯魯拉的27日貝魯特空襲。哈加里表示，以軍仍處於「全天候最高戒備狀態」，且持續針對真主黨的軍事設施實施攻擊。哈加里也強調，戰爭目標並非黎巴嫩的平民，而是針對真主黨。為了因應局勢升級，以色列市中心將暫時禁止超過一千人的集會。對於納斯魯拉之死，巴勒斯坦武裝團體哈馬斯（Hamas）也發表聲明哀悼，強調這類暗殺只會增強巴勒斯坦和黎巴嫩抵抗的決心，並表示哈馬斯將堅定與「真主黨兄弟和黎巴嫩伊斯蘭抵抗運動站在一起」。《半島電視台》引述中東專家里茲克（Ali Rizk）的看法，認為伊朗可能不會選擇採取報復行動。里茲克表示，伊朗實際上相當務實、具有戰略眼光，德黑蘭當局透過扶植代理人來與以色列作戰，因為若伊朗與以色列爆發直接衝突，美國勢必會捲入，這對以色列有利，也是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的計畫，而伊朗不會讓納坦雅胡如願。