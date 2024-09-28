潘威倫引退番外篇！超級獅迷賴清德驚奇「獻聲」　讓嘟嘟又驚又喜

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▲潘威倫引退賽賽後發表演說數度哽咽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

潘威倫引退賽今（28）日結束後舉行儀式，現場司儀表示有神秘嘉賓影片要透過大巨蛋大螢幕播放，潘威倫說，「其實事前我不知道，在想說神秘嘉賓是誰，看到畫面很驚訝，很開心得到總統的祝福。」今天賽後引退儀式上，潘威倫手持講稿發，表動人真摯的感言，並強調「在這裡百感交集，其實我，真的是不想引退。」潘威倫透露，這是第7局退場，再跟家人討論之後所寫出來的，就是把心情寫下來這樣子。今天有不少昔日帶過潘威倫的國家隊總教練到場祝賀，包括郭泰源、葉志仙、林華韋、謝長亨、洪一中，國家隊戰友林智勝和彭政閔也驚喜現身，潘威倫內心充滿感激，「今天看到前輩，包括國家隊隊友和總教練，就想到以前一起奮戰，很感動，真的謝謝大家。」賴清德在影片中表示，「嘟嘟，今天是你卸下球衣、高掛球鞋的日子，我要和你說一聲：謝謝！身為護國神嘟，謝謝你，從14、15歲開始，就代表國家征戰大大小小的國際賽事，讓台灣名揚世界、讓世界敬佩台灣。」賴清德指出，潘威倫在職業生涯的22個球季、3百多場出賽，貢獻2千多局、投出3萬多球，囊括了各種獎項，締造了輝煌紀錄；尤其當年單季16連勝、跨季21連勝，實在是真不簡單！」2003年加盟統一獅，潘威倫便承接謝長亨的王牌18號球衣，22年生涯寫下不少紀大錄，他說，「從草總手上承接18號，其實是責任也是壓力，希望沒有讓草總失望。」