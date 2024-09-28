真主黨領袖遭擊斃！白宮仍未回應　CNN：美國官員雖擔憂但也稱慶

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▲以軍轟炸黎巴嫩首都貝魯特，市區被炸出一個大洞。（圖／美聯社／達志影像）

真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）被以色列擊斃，真主黨也已證實納斯魯拉死訊，而白宮與美國總統拜登（Joe Biden）則尚未對此發表回應。對此，《CNN》報導指出，一些美國高級官員對納斯魯拉之死可能引發中東全面戰爭感到擔憂，但同時也對納斯魯拉的死訊感到歡迎，額手稱慶。《CNN》報導表示，真主黨證實納斯魯拉死訊後，白宮依舊安靜，美國情報官員也未出面確認納斯魯拉之死。拜登當局顯然仍在評估，這一事件會對中東地區產生什麼影響，畢竟在納斯魯拉身亡前，當地衝突升級和擴大的風險已經很高。納斯魯拉之死帶來的影響相當複雜，以色列公開反駁了美國與法國提出的停火協議後，才於27日的空襲炸死納斯魯拉。以色列不甩停火協議一度激怒美國官員，美方暗示納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之前已經同意停火框架，但之後卻又反悔。但如今看來，正是因為沒有停火，才順利殺死納斯魯拉。一位美國高級官員對《CNN》透露，納斯魯拉手上沾滿美國人的血，因此他的死訊「值得歡迎」。另一位高級官員則表示，真主黨和伊朗在這半年來已經被削弱，爆發全面戰爭的風險有所降低。但美國官員也警告，若伊朗認為有完全失去真主黨的風險，可能就會介入衝突。《CNN》報導指出，比起真主黨或伊朗，以色列的下一步才是真正最重要的，因為以色列已經表明他們在當地擁有情報與軍事實力的優勢，而且以色列在國際上面對外交譴責的承受度也很高，完全可以繼續隨意發動攻擊。但是，戰場上的勝利卻可能成為以色列聲望上的失敗，納坦雅胡還是需要做出決定，是要持續戰爭或政治和解。以長遠的角度來看，這個問題的答案很明顯，當地平民需要停火，以色列若想處理與鄰國的關係也需要停火並謀求政治解決。