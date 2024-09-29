真主黨領袖遭擊斃！憂心以黎衝突升級　美德撤部分外交官及家屬

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以色列在27及28日時對黎巴嫩展開了新一波攻擊，光是週六的襲擊就造成至少33人死亡、195人受傷。此外，真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）也在空襲中喪命。隨著中東緊張局勢持續升溫，美國國務院下令駐貝魯特大使館人員家屬及部分員工離開黎巴嫩，德國政府也宣布將撤離駐黎巴嫩、以色列和約旦河西岸外交官的親屬，並減少當地人員編制。根據美國有線電視新聞網（CNN）及法新社等外媒報導，有鑒於納斯魯拉在空襲中喪命講可能使得衝突加劇，美國國務院27日時表示，「由於空襲導致貝魯特動盪加劇，以及黎巴嫩全境局勢動盪且難以預測」，下令駐貝魯特大使館人員家屬及部分員工離開黎巴嫩，並表示大使館人員在未經事先許可的情況下不得進行個人旅行，更稱「由於安全問題或威脅增加，可能會在幾乎沒有通知的情況下實施額外的旅行限制。」同時美國國務院也敦促所有美國公民，把握目前仍可採一般商業途徑離開當地的機會，指出如果安全局勢變得更糟，一般商業航班可能會無法利用。除了美國，德國外交部也指出，其危機小組今天召開會議討論「黎巴嫩及更廣大區域陷入極度緊張局勢」，並決定「提高駐貝魯特、（約旦河西岸）雷馬拉（Ramallah）和特拉維夫（Tel Aviv）外交單位所面臨的危險層級」。德國外交部表示，「這代表駐當地人員家屬將離開，並前往位於該區域或德國的安全地點。」德國外交部補充稱，他們將精簡派駐當地的人員編制，同時確保外交單位仍能執行其所有業務。以色列在27、28日對黎巴嫩首都貝魯特和其他真主黨據點進行新一波襲擊，其中包括在貝魯特南部發動襲擊，導致真主黨領導人納斯魯拉喪命。由於空襲朝著人口稠密的地區進行，導致多棟住宅大樓被夷為平地。據黎巴嫩衛生部稱，28日以色列對黎巴嫩的襲擊已經造成至少33人死亡、195人受傷。自上周以色列攻擊升級以來，黎巴嫩已有1000多人死亡。黎巴嫩危機管理中心部長雅新（Nasser Yassin）表示，自週一以來，已約有100萬人因為襲擊而流離失所，「以正式登記的人數超過10萬人，但估計還有更多人住在正式和非正式的集體避難所中。我們估計，在避難所外受到直接影響和流離失所的人數是四倍。」