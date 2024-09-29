怕遭殃？真主黨領袖遭擊斃　消息人士：伊朗領袖已移至安全處

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真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）遭以色列擊斃，使得中東緊張局勢在升溫。有消息人士表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已被轉移到伊朗境內的一個安全地點。根據路透社報導，有消息人士向路透社表示，在納斯魯拉遭擊斃的隔天，哈米尼已被轉移到伊朗境內的一個安全地點。報導指出，為了保護伊朗最高決策者，這一舉動顯示了伊朗當局的緊張情緒，特別是在以色列對真主黨發動了一系列毀滅性攻擊之後。兩名接獲德黑蘭簡報的區域官員告訴路透社，哈米尼已被轉移到安全的地點，並指出伊朗正與真主黨及其他區域代理組織進行聯繫，商討在納斯魯拉喪命後的下一步行動。由於是太敏感，消息人士拒絕進一步透露姓名。以色列在27、28日時對黎巴嫩展開了新一波攻擊，其中包括在貝魯特南部發動襲擊，導致真主黨領導人納斯魯拉喪命。除了納斯魯拉之外，伊朗官方通訊社IRNA報導，「革命衛隊」（IRGC）宣布，官拜准將的副指揮官尼福盧尚（Abbas Nilforoushan）亦在這波貝魯特空襲中喪生。自去年加薩戰爭爆發以來，其他革命衛隊指揮官也在其他衝突中喪生。在納斯魯拉喪命之後，哈米尼發表聲明稱，「這個區域的命運將由抵抗力量來決定，而真主黨處於最前線。」並稱「烈士的血不會白流。」他也宣布伊朗將為納斯魯拉進行為期5天的哀悼。納斯魯拉已經擔任真主黨領導人32年，在中東擁有極大的影響力，尤其納斯魯拉與伊朗關係密切，被視為是伊朗外圍組織中最重要的盟友。