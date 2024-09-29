F1留燒胎甩尾痕盧秀燕竟遭殃？藍委嘆側翼：別扯台中人後腿

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「Red Bull Showrun Taichung」昨（28）日在台中火熱登場，吸引數萬名車迷朝聖，台中市長盧秀燕表示，車手角田裕毅在各路口留下的燒胎痕跡，是城市「完美、偉大、光榮的印記」，將保留3天供車迷拍照留，怎料竟遭側翼出征。對此，國民黨立委洪孟楷直言，洪孟楷說，昨天台中舉行超過10萬人共同感受的大型城市行銷活動，Red Bull F1車隊的展演，令人驚艷；也許這是很多人第一次親眼看到F-1賽車的身影。而盧秀燕能夠把跨局處的整合，把整個城市當成是舞台來展現，這樣的創舉，未來絕對會是各城市再去思考城市行銷的新思維跟新眼界，期待有更多的發揮跟想像的空間。洪孟楷提及，如同剛落幕的巴黎奧運，當初巴黎在思考舉辦就是要以整個城市為舞台，讓全民參與，而不是侷限在某一個體育場館。所以看到開幕式把塞納河當成星光大道、比賽場地有在艾菲爾鐵塔下、皇宮中等知名建築結合，透過鏡頭轉播，讓全球看到巴黎的美。洪孟楷說，城市活動的創舉，在還沒舉辦前大家可能難以想像，所以先驅者應該給予鼓勵。不以人廢言，台灣第一場封街跨年晚會是陳水扁擔任市長時舉辦，之後每個縣市都爭相跟進。夢時代大型空飄氣球遊行，在陳菊擔任市長任內開啟，到目前都還是企業與城市結合的良好典範。所以只要有亮點，讓更多人看見城市，都值得同在台灣的我們肯定。洪孟楷續指，況且，城市封路比賽賽車，台中已經不是第一次，國際知名城市早就已經有更多不同玩法，包括新加坡、倫敦直接把城市馬路變成F1正式比賽場地。光是車隊、技術、明星、以及帶來的爆滿觀光人潮、經濟效益、城市行銷，這都是難以估計的盛大。台中市在這次能跨出第一步，當然更令人期待未來的發展。洪孟楷認為，一方面能夠推廣城市行銷，一方面加強嚇阻擾民的飆車行為。把規則訂出來，讓市民參與其中，這就是城市治理的高度；政治立場也許跟盧秀燕有不同的側翼網軍，也請別在這件事情上扯台中人後腿，因為這不只是貶低台中，更是打擊台灣，非常沒有必要。