翁曉玲開砲司法院砸千萬拍片僅133次瀏覽　業者打臉：與事實不符

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▲飛豬影業說，翁曉玲質詢內容與事實不符。（圖／翻攝自PIGGY FLIGHT FILMS 飛豬影業臉書）

國民黨翁曉玲27日質詢行政院長卓榮泰時，砲轟司法院發包業者3600萬元宣傳標案，這家名為「飛豬影業」的公司，從2021到2024年取得的標案金額為3608萬元，不過該公司做的「勞工志願提繳退休金」影片，在Youtube上的瀏覽僅133次，要求政院兩個月提出機關業務宣導的發布執行原則。對此，飛豬影業晚發表3點聲明，直指多項與事實不符。飛豬影業透過臉書粉專「PIGGY FLIGHT FILMS 飛豬影業」發出聲明，第1點，依據報導中所稱敝司承接司法院標案金額達3600多萬，及翁曉玲質詢時指稱敝司承接政府標案金額達3,608萬元，上開金額均與事實不符，且相關標案，並非同一單位招標，敝司亦非單獨得標，特此澄清。飛豬影業指出，第2點，報導中翁曉玲所提133次觀看次數，是取自於敝司之YouTube頻道，惟該頻道僅是用於展示敝司作品，並非作為勞動部用於向民眾宣導之YouTube頻道，該數據並不能反映影片的成果，以敝司頻道作為影片觀看數據引用，顯有張冠李戴之情形，敝司深感遺憾。第3點，敝司所承接的標案，皆經過公開招標與嚴格的審查程序，並由需求單位及專業審查委員進行評選，且標案内容並未將點閱率作為履約要求，敝司亦未承接後續投放及宣傳業務。在履約過程中，敝司始終嚴守契約精神及内容，致力於製作高品質的宣導内容，藉以提供有相關需求的民眾，更易瞭解政策法令等内容，以達政策傳達目標。飛豬影業強調，飛豬影業由一群優秀且充滿熱情的年輕人所組成，從成立至今，始終憑藉自身的實力與專業，在社會中努力耕耘，從未依靠任何政黨或特權關係。我們堅持以專業精神面對每一次創作機會，尊重每一位客戶的需求，以真誠態度投入每個專案。無論是公部門、教育、司法還是生態領域，始終以創意具美感，致力於將每個作品打造成兼具品質與深度的影像呈現。我們的作品也榮獲了Telly Awards、Summit Awards、Colision Awards、IDA Design Awards等國際獎項的肯定，展現了我們對專業與創意的追求。飛豬影業認為，立委作為政策把關及監督者，在公開發表言論時，應以謹慎、求真的態度進行查證，確保資訊的準確性。然而，此次質詢內容卻與事實有明顯出入，對招標單位、各界評委以及敝司商警造成極大影響，也削弱民眾對政府的信任。對此，敝司特別發表聲明，以澄清事實。飛豬影業表示，報導中提及之「勞動部自願提繳退休金」與「司法院法院程序及訴訟權益影片」，一則希望讓勞工朋友知道自己有權請業主每月預繳退休金，另一則讓民眾在收到開庭通知書時，能夠透過影片了解上法院的流程，減少對法院的不安感與隔閡，進而提升法院的效率。以上專案是透透活潑的動畫，將資訊傳遞給有需要的民眾，也期待有需求的民眾可進一步上網觀看影片，以瞭解自身權益。