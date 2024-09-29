真主黨領袖遭擊斃！以色列、伊朗下一步引關注　未來72小時成關鍵

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真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以色列的空襲中喪命，使得中東局勢升級之際，外界也關注著真主黨的下一步。外媒分析指出，真主黨正承受著內外壓力，會不會與伊朗做出軍事行動回應，而以色列也必須做出關鍵決策，在未來的72小時將會成為關鍵。真主黨近來遭受一連串的打擊，領袖納斯魯拉在以色列的空襲中喪生，指揮結構已被瓦解，十多名高級指揮官遭暗殺，通訊系統（呼叫器和對講機）在大規模爆炸中被破壞。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在接下來的72小時內，真主黨僅存的指揮官們可能會忙於評估存留下來的人員，並考慮如何安全地溝通和開會，同時也必須衡量他們能承受的損失程度，以此來制定回應計劃。目前無法得知，在過去兩週，以色列的空襲對真主黨的火箭庫存造成多大程度的破壞，但以色列似乎擁有極為準確的情報，不僅能夠掌握真主黨領導層的實時位置，也可能清楚真主黨藏匿彈藥的地點。到目前為止，真主黨的火箭似乎未對以色列造成明顯的損害，但真主黨剩餘的領導層很可能會決定需要透過展示軍事力量，藉此提升士氣和恢復在該地區的影響力。但是如果真主黨試圖展現力量，卻因為以色列的攔截而失敗，只會使得真主黨的威望進一步被削弱。此外，對於支持真主黨的伊朗是否會深入介入，目前仍是未知數。在過去幾個月裡，伊朗展現了極高的忍耐力，並可能已經擬定了更長遠的戰略目標。西方和以色列應該警惕伊朗在鈾濃縮活動上的明顯加速，並要嚴肅防範區域衝突升級到失控的程度。報導指出，最為關鍵的是以色列的下一步行動。以色列已經展現出了情報優勢、軍事實力以及面對國際社會對於平民傷亡譴責上所具備的忍耐力，幾乎是隨心所欲的發動攻擊。但這樣的行為風險在於，2周的猛烈空襲可能轉變為更長期的損失，進一步損害以色列的聲譽。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨著關鍵抉擇時刻，他可以選擇讓這段時間的軍事行動提升其國內安全聲譽，從而增強他在面對法律案件時的政治地位；或者他是否會再次判斷，無明確戰略方向的持續戰爭是他前進的最佳選擇。