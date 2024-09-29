王彩樺談愛女秒落淚！反遭爆「招牌菜都黑掉」　家中真實狀態曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庭庭（左起）、王彩樺、林美秀、許富凱等人出席實境節目《瓜田冠軍的誕生》記者會。（圖／三立提供）

▲王彩樺（左二）談到庭庭（左一），忍不住當場落淚。（圖／三立提供）

▲庭庭賺的錢都是自己的零用錢。（圖／三立提供）

今（29）日林美秀、王彩樺、庭庭、許富凱等人出席實境節目《瓜田冠軍的誕生》記者會，王彩樺和女兒庭庭首次一起拍攝實境節目，談到和四人就像是一家人一樣，林美秀和許富凱一直都很照顧庭庭，忍不住感性落淚，「要很融洽是不容易的事情，我們真的很像一家人，該給愛的時候就給愛、該給溫暖就給溫暖。」卻遭庭庭曝光她在家的真實狀況，煮的招牌菜都黑掉，廚藝有待加強。許富凱透露，林美秀、王彩樺都演過他的媽媽，這次實境節目很像是孝親之旅，「帶兩個媽媽跟一個妹妹 ，妹妹幫我很多。」王彩樺也說，他們完全不會吵架，「都蠻好的，這個節目人對了，就像家人。」許富凱爆料，有收到王彩樺傳來的語音訊息，內容是王彩樺哽咽感謝他照顧女兒庭庭，林美秀聞言立刻笑說：「我也有收到！」王彩樺講到女兒，忍不住眼眶泛紅，直呼很感謝她們無私疼愛庭庭，林美秀也表示，王彩樺愛女心切，總會指導庭庭在節目上要怎麼說話，她和許富凱也會鼓勵庭庭多說話，「在這方面盡量去玩。」王彩樺也感激表示：「滿滿的感動，我覺得很開心，這是最幸福的一件事情。」然而她卻被庭庭爆料，「媽媽在家癱軟在沙發上。」讓王彩樺急著解釋：「媽媽是外面認真賺錢，回到家只想放鬆。」庭庭更表示，王彩樺的廚藝有待加強，「煎蛋裡面都有蛋殼，她的招牌是三杯雞，但雞都是黑的。」還笑說曾經去算命，算命師說她前世是老公養的其中一隻雞，「他最疼我。」她在節目中一開口說話，旁邊的雞就跟著咕咕叫，讓她開玩笑直呼，「我也很困擾，說不要吵，不然你們就在湯裡面囉！」被問及方文琳罹癌一事是否知情，王彩樺透露自己看到新聞才知道，「在群組有關心一下，讓她好好休養，不便打擾，在她臉書也有留言幫忙打氣。」她坦言先前有去探班，當時方文琳看起來一切都好，完全看不出異樣，提醒大家一定要去做健檢，別忽略身體健康。