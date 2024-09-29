LuLu和9m88是同一人？竟一堆人認錯還震驚反問：用不同藝名而已吧

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▲▼有網友的媽媽和姊姊認為9m88（上圖）、LuLu是同一人。（圖／9m88、LuLu臉書）

▲9m88（左圖）、LuLu同年紀，雙姝在各自領域耕耘，偶爾在工作場合碰面。（圖／9m88、LuLu臉書）

LuLu（黃路梓茵）從節目《大學生了沒》班底發跡，一路站上綜藝小天后位置，9m88為爵士樂流行歌手，曾經多次入圍金曲獎，兩人在不同領域發光發熱，偶爾在工作上碰頭，沒想到，居然有網友誤以為9m88和LuLu為同一個人，還不只1人認錯。先前有一名網友在PTT發文，好奇提問︰「大家會搞錯LuLu和9m88嗎？9m88真的好美...我老母看到後說那個人是LuLu，我姊看到也說是LuLu，後來我拿去問我阿嬤，她說這是《綜藝大熱門》那個女的，我真的很疑惑，是我腦袋有問題，還是LuLu真的那麼像9m88，有這方面的八卦嗎？」如此獵奇的貼文一發出，引來大批網友的迴響，「什麼？！她們不是雙胞胎嗎」、「不是同一個人嗎？主持和唱歌用不同藝名而已吧」、「同個人啦！就跟阿妹、阿密特一樣」、「所以跟hebe一樣嗎？」雖然有些留言看似以反諷法回覆，依然令人感到哭笑不得。2017年一名女網友在論壇分享，自己在哼唱田馥甄的〈小幸運〉，媽媽突然搭話，稱昨天發現一件事，「SHE的田馥甄是不是雙胞胎？」原PO當下有點傻眼，否認後反問媽媽為何會這樣認為，媽媽說：「因為我在YouTube聽歌，發現有個歌手跟她長得好像哦」、「叫Hebe，妳聽過嘛？田馥甄跟Hebe長得好像哦！」女網友表示：「我一直以為，這種事只在PTT看的到，沒想到昨天我媽...」她接著解釋：「我媽聽歌都聽張雨生，黃乙玲那個年代的，所以...各位Hebe粉請見諒...她不是故意的～」該篇貼文吸引大批網友留言：「其實我剛開始也以為他們雙胞胎...」、「笑死欸」、「你知道嗎？張惠妹跟阿密特長得一模一樣欸，她們是姊妹嗎」、「話說蔡依林跟Jolin長的好像歐」、「黃鐙輝跟聖結石好像喔」、「我覺得哈林跟庾澄慶也長得好像」、「我以前也想說怎麼兩人這麼像...」