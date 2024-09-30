江蕙國慶晚會復出首唱！5000張免費門票今開放搶票　4步驟一次看

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▲2024國慶晚會索票方式第1步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

▲2024國慶晚會索票方式第2步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

▲2024國慶晚會索票方式第3步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

▲2024國慶晚會索票方式第4步驟。（圖／中華民國113年國慶日| 國慶晚會在台北）

台語天后「二姐」江蕙將在10月5日國慶晚會時，在台北大巨蛋復出開唱，許多歌迷得知消息後，無不磨拳擦掌準備搶票。而台北市政府日前也公布索票方法，共有5000名免費索票名額，將在今（30）日中午於udn售票網開放民眾索票。為了體恤不會使用網路的長輩，還有200組敬老票可透過線下申請。《NOWnews今日新聞》也替讀者整理懶人包，讓您一次看懂！113年國慶晚會於10月5日晚間6點登場，此次卡司相當華麗，如果民眾想要參加盛會，記得在今日中午12點進到udn售票網申請，票券為免費索取，不需要另外的費用。但值得留意的是，因為索票需要登入會員，因此若是沒有udn售票網會員，要記得要事先註冊好網站的帳號密碼，以免到時候手忙腳亂，來不及點選索票。另外，如果是不擅長使用網路的長者也沒關係，觀傳局日前也有開放線下申請的200組敬老票券，這次國慶晚會表演非常精采，不僅有封麥9年復出的江蕙，屆時也將邀請奧運英雄王齊麟、李洋及林郁婷一起唱國歌，還有國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出。另外更有多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、高爾宣、紀曉君和翁立友等，如果想現場感受魅力的民眾，可千萬不要錯過，記得在今天中午前往udn售票網索票。