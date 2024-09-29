昔遭黃嘉千控「威脅跳河」！夏克立離婚後曝近況　與辣妹共遊加國

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▲夏克立在離婚後返回加拿大當起私人導遊。（圖／IG xiakeli）

▲黃嘉千（左）日前與夏克立（右）的離婚判決書公開，黃嘉千條列出12項罪狀指控男方，雙方鬧得非常不愉快。（圖／黃嘉千臉書、夏克立臉書）

女星黃嘉千和外籍男星夏克立，過去曾擁有過一段16年的婚姻，不過兩人近幾年卻爆出婚變，雙方還告上法院，離婚官司纏訟了2年之久，近期才終於告一段落，士林地院８月14日判准兩人離婚，而離婚判決書也在司法院裁判書系統被公開，黃嘉千條列了12項針對夏克立的指控，其中還包含家暴、汙衊、造成她「身體、精神造成不可忍受之痛苦」等等，更指出夏克立曾以「跳河」威脅她，讓外界相當震驚，如今夏克立的近況也終於曝光。事實上，夏克立先前就曾表示想轉行旅遊業發展，近期也真的開始當起加拿大的私人導遊，而他近日也曝光自己帶著客人體驗乘船、騎馬、直升機等各種行程，讓旅途愉快的民眾開心發文：「我們從加拿大東部到西部的旅程真是太棒了！很高興有機會與夏叔叔遍布加拿大的朋友和家人一起同住，體驗生活」、「謝謝夏叔叔和他的朋友們，不僅讓我們以特別的方式遊覽加拿大，還讓我們體驗了有趣的當地生活！」貼文一出，也有不少網友替他加油打氣，祝福他成功開啟新生活：「太棒了，能夠看到你這麼開心，我也好開心，繼續保持～」、「太有意義的事！夏克立加油！你的愛心我們都看見！願主大大賜福給您，一切順利和幸福快樂！」、「夏克立，你很棒」、「沒有比這更好的導遊了」、「夏克立！加油！」另外針對黃嘉千先前曾在離婚判決書中控訴的第6項，「夏克立曾在2018年10月威脅要跳樓輕生。後來他在基隆河跳河輕生，黃嘉千接獲友人和夏克立父母電話後，隨即前往現場報警並叫救護車」，對此根據《三立新聞網》報導，夏克立的經紀人表示：「這個部分，他是熟悉游泳，有證照的救生員。沒有要自殺的念頭，但是基於還有保護令在身，他不便做過多解釋。」