繁殖場4歲白貓獲救！兩眼無神「放棄生存」　新飼主用愛改變了牠

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▲在「貓媽媽」凱蒂努力照顧之下，米拉越活越美麗。（圖／IG@katie_cats_sims）

▲米拉招牌的美麗長尾巴。（圖／IG@katie_cats_sims）

當一個生命放棄了生存，牠的眼神會是如何呢？國外一位愛貓人士凱蒂（Katie），家中養了多達6隻貓咪，其中許多都是從繁殖場救援的可憐貓咪。去年，她再度出手救回一隻白貓米拉（Mila），但獲救後的米拉卻依然呈現「放棄貓生」的模樣。不過，在「貓媽媽」凱蒂的努力之下，米拉終於重現充滿生命力的美麗模樣。寵物媒體《GeoBeats Animals》近期報導了一則令人心情起伏如雲霄飛車般的新聞。他們訪問了網紅「貓媽媽」凱蒂，分享她家中最新成員——白貓米拉（Mila）的坎坷故事。時間回到2023年4月中旬，一隻白色貓咪從當地繁殖場被救出，當時牠約4歲。繁殖場老闆已經讓牠生過4次，每窩小貓出生不久後便被賣出。雖然這隻貓咪為老闆賺進了大把錢財，但顯然沒有獲得應有的待遇，依舊吃不飽、睡不好。被救出時，牠已經罹患多種疾病，4歲的年紀看起來卻像14歲般衰老。凱蒂得知消息後，看到這隻白貓，便毫不猶豫地將牠帶回家，成為家中新的一份子，並取名為米拉。不過，米拉到了新家後，依然保持著頹靡的狀態，兩眼無光、身體無力，彷彿完全喪失了生存的勇氣。幸好「貓媽媽」凱蒂對小動物充滿了無限的愛與熱情。經過一段時間的努力，米拉的身體逐漸恢復健康，毛髮也恢復了光澤，與其他貓咪相處和諧。至今，米拉已經住進凱蒂家約一年半。近期，米拉還接受了口腔癌治療，凱蒂表示希望能夠完全治癒牠的所有病痛。凱蒂分享這段故事的主要原因，也是希望讓大眾能以領養代替購買，抵制惡劣的繁殖場，不讓無良商人繼續傷害貓咪。