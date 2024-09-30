期限要到了！美東港口罷工10/1展開　恐導致12月無耶誕樹可用

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▲美國最大的人造耶誕樹批發商之一「國家樹」擔心，美東港口罷工若持續時間太久，將影響耶誕假期的耶誕樹供應。圖為往年美國國會前的耶誕樹裝飾。（圖／美聯社／達志影像）

國際碼頭工人協會（ILA）週日表示，美國東岸和墨西哥灣的港口罷工，將於當地時間週二（10/1）開始，很可能會導致供貨延誤、擾亂供應鏈。綜合《美聯社》等外媒報導，ILA透過聲明指控，代表美國東部和墨西哥灣沿岸碼頭產業的雇主、美國海事聯盟（USMX），拒絕解決半個世紀以來的工資壓制問題。目前尚不清楚在當地時間週二凌晨的截止日期之前，雙方是否還有在進行、或計劃進行任何談判。《CNN》指出，如果長期罷工，美國的香蕉、酒精、巧克力、櫻桃甚至汽車都將出現短缺，並意味著現有商品的價格會更高。美國全國零售聯合會供應鏈和海關政策副總裁戈爾德（Jonathan Gold）告訴《CNN》，一般運送旺季是7月到11月初，今年因為罷工威脅，不少廠商都提前到5月底或6月初就開始運送，但並非所有商品都已到貨，何況：「1天的碼頭關閉，需要3到5天才能恢復，時間拖得越久，情況就越糟。」上一次重大港口勞資糾紛，是2002年美國西岸港口的工人罷工11天，花了6個月才讓一切回到正軌。美國最大的人造耶誕樹批發商之一「國家樹」（National Tree Company ），執行長巴特勒（Chris Butler）則向《美聯社》透露，如果罷工導致港口關閉拖到11月，大約15萬棵樹可能無法在購物旺季抵達，從而為該公司和其他企業帶來成本，最壞情況下，這些成本會在各個產業環節滾動後持續增加，加劇通貨膨脹並對美國經濟造成壓力。報導提到，「國家樹」每年銷售約200萬棵人造樹，其中大部分已經先儲備好或交付，但如果後續有15萬棵樹被困在運送途中，公司就會蒙受損失。巴特勒聲稱，公司從7月就開始為這次罷工做準備，竭盡全力加快發貨速度，但還是無法因應所有需求，而且透過鐵路將樹木運往全國各地的成本太高了，希望勞資雙方最終能達成協議，或美國政府能介入以阻止罷工。