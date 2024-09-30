擊斃納斯魯拉還不夠！納坦雅胡難罷手　真主黨面臨史上最大打擊

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黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah），已過週末在空襲中被擊斃，令本就動盪的以黎關係、中東局勢更加不穩。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此事大表讚揚，甚至聲稱納斯魯拉之死，還不足以結束中東持續衝突的局面。綜合外媒《NBC News》、《天空新聞》報導，真主黨證實納斯魯拉已在以色列針對黎巴嫩首都貝魯特的空襲中被殺，納坦雅胡表示，以色列取得一些「偉大成就」，但尚未完成手邊的任務，直言以色列國防軍對真主黨造成的「毀滅性打擊」還不夠，重申無論是在伊朗還是中東，都沒有以色列的長臂搆不到的地方。報導提到，除了納斯魯拉，真主黨南部戰線指揮官卡爾基（Ali Karki）也在這波攻擊中喪生。黎巴嫩政治分析家查塔（Ronnie Chatah）表示，曾經掌握絕對權威、成長為世界上最大的準軍事部隊，甚至是最複雜恐怖組織的真主黨，現在已經面臨終局：「這是該組織自成立以來，最深沉的心理打擊。沒有納斯魯拉，真主黨就不可能是原來的樣子。」認為未來真主黨呈現的，將會是一個外表看似完整，但規模大幅縮小的組織。納斯魯拉被認為是中東地區最有影響力的人物之一，在真主黨轉變為重要軍事和政治力量的過程發揮關鍵作用。總部位於華府的智庫-中東研究所（Middle East Institute），其高級研究員馬克薩德（Firas Maksad）也認為，納斯魯拉身為伊朗抵抗軸心最傑出、最具代表性的領導人之一，以及黎巴嫩什葉派的代表，他的死將留下巨大的空白，為黎巴嫩古老的宗派體系帶來嚴重衝突，並加劇政治分化，進一步削弱中央政府和國家，從而導致更多動盪。