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9月就開始！菲律賓耶誕季來了　一路慶祝到年底

國際中心賴正琳／綜合報導

▲菲律賓有全世界最長的耶誕節，從9月1日起全國各地都開始慶祝，將一路慶祝到年底。（示意圖／取自unsplash）
▲菲律賓有全世界最長的耶誕節，從9月1日起全國各地都開始慶祝，將一路慶祝到年底。（示意圖／取自unsplash）
菲律賓一直以超長的耶誕節聞名於全球，從9月1日起商場便開始掛出耶誕節裝飾，全國各個家庭也清出去年的耶誕節吊飾，準備開始歡慶耶誕節。有專家認為菲律賓之所以如此熱衷於過耶誕節，原因可能是「想用節慶的喜悅沖淡現實生活的慘淡」。

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根據世界銀行的報告，菲律賓仍屬於「中低收入國家」，耶誕季帶來的歡樂氣氛，可為民眾沖淡現實生活中的各種煩惱。馬尼拉市立大學（PLM）教授兼社會學家索瑞塔（Clifford Sorita）曾撰文指出，漫長的耶誕季可為廣大民眾帶來「期望」，期待耶穌降世、帶來更美好的生活；在等待的過程中，人們也更有力量迎接挑戰，挺過這一年剩下的日子。

菲律賓有數以百萬計的海外工作者，只有耶誕節期間會安排假期回國，因此耶誕期間到處充滿團聚和慶祝碰面的喜悅，9月開始醞釀的歡樂氣息，到了10月、11月會漸趨濃郁，許多教堂、大樓和住宅都將掛起象徵「伯利恒之星」的菲式燈籠。

全世界最長的聖誕節是「菲律賓耶誕節」，一整年有超過四分之一的時間，都在過聖誕節的菲律賓，是世界上第三大天主教國家，約有八成的菲律賓人信仰天主教，因此聖誕節對於菲律賓人而言，就像是台灣人的農曆新年。從九月就開始歡慶聖誕，直到隔年一月6日，聖誕節才算正式結束，菲律賓人稱九月到十二月這四個月為「Ber Months」。

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