山陀兒颱風關鍵迴轉！吳德榮：登陸機率大提高　4地防致災性風雨

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲50次系集成員大致平均分散在台灣兩側，但分散程度明顯減小，表示山陀兒「颱風中心」登陸的機率大幅提高。（圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄）

第18號中度颱風「山陀兒」暴風圈持續逼近台灣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，山陀兒颱風路徑迴轉，登陸台灣的機率大幅提高，對各地威脅都很大，尤其是屏東、台東、花蓮及宜蘭地區，預測最大總雨量甚至達1300毫米，一定要慎防致災性風雨。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今（30）日清晨紅外線雲圖顯示，山陀兒颱風在巴士海峽繼續增強擴大，颱風眼清晰可見，強度已接近中颱上限。根據中央氣象署最新預測路徑，颱風路徑為西北轉北北東，將登陸高屏地區附近，再從花蓮出海，但目前仍存在不確定性。最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬圖也顯示，50次系集成員大致平均分散在台灣兩側，但分散程度明顯減小，表示「颱風中心」登陸的機率大幅提高。目前預估對台灣造成的影響，今日風雨就會逐漸增強，明日、週三（1、2日）風雨最大，週四（3日）下半天起風雨逐漸減小。吳德榮表示，山陀兒颱風對各地威脅都很大，尤其是屏東、台東、花蓮及宜蘭地區，預測最大總雨量甚至達1300毫米，要慎防致災性風雨，高雄、屏東地區需注意「颱風中心」附近的強風及驟雨，至於大台北及西半部山區也應戒備，全台都不可掉以輕心。由於山陀兒颱風低層環流無法避免受到地形的強力破壞，吳德榮坦言，未來路徑及風雨若產生詭譎的變化，也無需太意外，但高層環流可維持預測路徑、跨越地形，出海再重組成上下一致的結構。已經可知山陀兒颱風對台灣構成嚴重威脅，吳德榮呼籲各地應加強戒備，切莫輕忽。