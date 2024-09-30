山陀兒颱風鬼切撲台！30鄉鎮市區列「淹水警戒」　一圖看懂危險區

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▲中央氣象署30日上午8時路徑預報顯示，山陀兒可能從西南部登陸。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒外圍環流已觸陸，強降雨風險區、強陣風風險區應多注意。（圖／國家災害防救科技中心）

▲6縣市、30鄉鎮市區列入淹水警戒地區。（圖／國家災害防救科技中心）

▲坡地易致災地區。（圖／國家災害防救科技中心）

▲北部、東南部地區已出現10級以上強陣風。（圖／國家災害防救科技中心）

山陀兒颱風（國際命名KRATHON）來勢洶洶，30日9時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方約220公里處，以每小時9公里慢速、往西北西進行，最新路徑預報顯示，山陀兒可能從西南部「鬼切」登陸。國家災害防救科技中心今（30）早列出最新強降雨、強陣風風險區，以及30鄉鎮市區淹水警戒，一圖快速看懂全台危險地區。中央氣象署表示，山陀兒颱風在過去3小時略為增強，暴風圈已進入台灣南方近海，今（30）日凌晨2時30分已發出陸上颱風警報，警戒範圍擴大至台東、屏東、恆春半島。國家災害防救科技中心提醒，中颱山陀兒外圍環流已接觸台灣陸地，在北部、東南部已出現10級以上強陣風。目前山陀兒暴風圈持續擴大中（120公里→150公里→180公里→200公里），將直接影響全台陸地，民眾應嚴防強風豪雨。今（30）日起至10月3日是颱風影響期間，