台灣臭豆腐令國際紅星也印象深刻！路克伊凡斯想讓爸媽來嘗試

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▲路克伊凡斯除了在台灣享用美食外，也見識到台灣的美景，更碰上颱風，體驗了「颱風假」的文化。（圖／采昌提供）

▲路克伊凡斯（左）首度和桂綸鎂（右）合作，認為她在片中的飆車表現很專業，演出獨立有自信的女性也很出色。（圖／采昌提供）

▲路克伊凡斯在《台北追緝令》中的臥底警探偽裝身分之一是甜點師傅，但他本身卻不擅做甜點。（圖／采昌提供）

台灣美食享譽各地，連歐美紅星也難以抵擋！正在盛大上映中的法國名導盧貝松最新監製大片《台北追緝令》男主角路克伊凡斯，笑言小籠包很美味，要是有機會再來台灣旅遊，一定還要再嘗。另外就是舉世有名的臭豆腐，他果然和大多數的歐美人士一樣，剛開始有些掙扎，不過真的吃進嘴裡，感覺是好的，直呼「想讓爸媽試試看」。路克伊凡斯首度來台就是為了拍攝《台北追緝令》，除了繁華的市中心外，還有到近郊的海邊小鎮，表示不管美食、美景、美好的人情都很讓他有愉快的感受，要是以後還有機會再來，絕對要花時間逛逛夜市，嘗嘗台灣的美味，血拚也很不錯。台灣的「颱風假」文化，他也略有體會，原來拍片時剛好有颱風來，大家得以休假一天，他住在大直飯店的高樓層，看到附近的美麗華摩天輪，很怕摩天輪會被吹跑，坦言：「這輩子沒見過那麽大的雨，好在摩天輪蠻堅固的，都沒有事。」首度到台灣，路克的另一半與助理都有跟著來，算是有親友陪同，拍片之餘也能夠藉機體驗台灣的風土民情，無怪乎他那時在社群網站上發了不少在台北的照片。要是爸媽有機會來，除了一定要讓他們嘗試一下臭豆腐，還要帶他們去台北101，他自己在台嘗了小籠包、臭豆腐、鴛鴦火鍋、鴨舌頭，還飽覽北市美景，笑稱是不錯的「沈浸式體驗」。且經過這一次的拍攝，在台灣也已經有朋友了，更方便他下次帶爸媽重遊舊地。路克和桂綸鎂扮演分開15年後意外重逢的舊情人，又首度得知自己原來有個兒子，表示過去在電視與電影中，演爸爸的經驗多到自己都算不出來，大讚這次合作的童星楊明偉首次演戲就非常自然，而桂綸鎂在裡面演飆車高手，好幾段是光腳、踩油門開法拉利，讓拍過《玩命關頭》系列的路克笑言：「印象非常深刻，很專業。」她這次演獨立、強大、自信的女性，路克覺得與過去她的角色都不同，表現很精彩，也很期待有機會再與她合作。至於早在《玩命關頭》系列已經「結仇」的「韓哥」姜成鎬，這一回彼此正邪立場顛倒，卻又要再生死相拚，對如此奇妙的戲緣，路克透露兩人戲外是朋友，稱讚姜成鎬是個紳士，人非常很好，和對方演敵人其實滿有趣的，路克提議應該再合拍一部電影，然後要演朋友，也或者這一次兩人在《台北追緝令》飾演的角色，在另一個時空會成為朋友也說不定。從路克的言談中，不難看出他對於美食頗為重視，他透露自己是會做菜的，可是《台北追緝令》裡他扮演的臥底探員用過的假身分之一是甜點師傅，只出現他烤焦糖布丁的畫面，自嘲這個程序他可以勝任，不過若是要烤個蛋糕之類的，還是自己媽媽的本事更高，承認了私下不擅長做甜點。近日備受推崇的資深影后瑪姬史密斯89歲逝世，身為英國演藝圈晚輩的路克，遺憾自己沒能跟她合作過，然而與他剛演完舞台劇的潘妮洛普威爾頓與曾和他拍過《哈比人》系列的伊恩麥克連都與瑪姬很熟，聽過他們口中談到她的往事，對她「冷面笑匠」式的幽默感激賞不已，路克也很敬佩瑪姬能在演藝圈超過60年，絕對是讓後輩崇敬不已的「常青樹」。《台北追緝令》在台已拿下首週票房冠軍，也成網友熱烈討論的話題之一，這部難得一見全部都在台灣拍攝的英語動作電影，還有機會再締造更好的賣座成績。