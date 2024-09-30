黃文星黑化大魔王！雨中對決「前岳父」藍葦華　山區談判全身泥巴

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▲黃文星《愛的榮耀》飾演反派角色，被封為高級渣男。（圖／民視提供）

民視八點檔《愛的榮耀》劇情高潮迭起，藍葦華和黃文星日前在山區拍攝一場重要的談判戲。兩人為了這場戲，不畏風雨，在泥濘的山路上對峙，呈現出角色之間的緊張氛圍。黃文星透露，這場戲對他來說是一個重要的轉折點，角色完全黑化，正式對決劇中的「前岳父」藍葦華，整場戲非常刺激。黃文星飾演反派「黃冠廷」，不僅人前人後兩個樣，身為人夫還偷吃女祕書，被封為「高級渣男」，黃文星表示：「在這個場景中，我的角色黑暗面暴露無遺。加上雨天的氛圍，讓整場戲更加緊張刺激。」而且他跟藍葦華合作多次，兩人也有相當好的默契，很期待這場戲播出。藍葦華也因為拍攝，全身沾滿泥巴，他說：「整個拍攝現場都變成了一片泥巴地，演員們不僅要擔心腳下打滑，還要顧好表情和動作，真的非常不容易。」劇組在外景環境努力拍攝，黃文星也讚賞了外景導演的專業，「導演不僅非常關心演員的安全，同時也注重鏡頭的美感。在雨中拍攝，導演能夠捕捉到很多精彩的畫面。」