小楊哥爆偷吃主播、偕元配送小三坐牢！16字發聲遭痛批：還敢回歸

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▲小楊哥昨日透過公司旗下藝人的帳號，在粉絲群組內喊話，卻遭到許多負面批評。（圖／KS岩少微博）

▲小楊哥直播稱月餅是香港美誠的，卻被人挖出香港根本沒這個牌子，製造廠在中國內地。（圖／微博）

▲小楊哥（左）遭爆劈腿女主播沫沫（右），形象全毀微博狂掉13萬粉。（圖／微博）

中國網紅「瘋狂小楊哥」近期爭議不斷，先是被爆出捲入婚外情，偷吃旗下女直播主沫沫，還被爆與元配一起送小三坐牢。日前又因公司「三隻羊」被挖出販售的「香港美誠月餅」根本不是香港貨，而遭官方立案調查、沒收所得及罰款共約3.1億台幣。風波延燒至今，昨（29）日小楊哥首度透過旗下藝人帳號在粉絲群喊話16字，卻遭到許多人無情痛批：「回歸什麼？」小楊哥昨日透過「三隻羊」公司旗下藝人「比奇」的帳號，在粉絲群組內傳送語音訊息：「兄弟們！提前祝你們國慶快樂，天天開心。」他的聲音聽起來相當有活力，儘管形象已跌落谷底，但心情絲毫未受影響。此舉引來大批中國粉絲狠酸：「錢用不完了，有啥不開心」、「這是在為國慶期間復播做準備嗎」、「應該國慶後會回歸直播」、「快手已經開播了」、「回歸什麼？賣那麼多假貨，拿老百姓的身體不當身體！」小楊哥日前在直播間內，推銷香港的「美誠月餅」，並強調是香港製的高端品牌，沒想到卻被挖出根本是中國本地製造的，在香港完全沒有販售。因此被被官方判定構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為，擬決定罰款共計6894.91萬人民幣（約新台幣3.1億元）。除此之外，中國抖音電商安全中心也發出公告，根據相關法律法規及《抖音電商創作者管理總則》，平台將對「三隻羊」旗下帳號進行停播處理，將進一步要求他們改善問題，並妥善解決消費者售後賠償事宜。