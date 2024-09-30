割頸案「乾兄妹」一審刑責曝　國教盟籲修現行制度防重演悲劇

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新北市某國中發生割頸殺人案至今（30）日已逾9個月，加害人「乾哥」郭姓少年、「乾妹」林姓少女一審分別遭處9年、8年有期徒刑。國教行動聯盟認為，此案背後凸顯的是整個少年事件處理系統早已失靈，因此提出10點呼籲，包括少年調保官審前調查程序與專業性需完善、修正《少年事件處理法》第3條，擴大曝險少年定義、建立少年再犯與致命風險評估機制、強化被害人權益與閱卷權的保障。回顧新北市某國中發生的割頸殺人案，林姓少女2023年12月25日去到別班找人聊天，由於不是該班學生，因而受到該班的楊姓少年阻止，結果林女心生不滿找來「乾哥」郭姓少年與其她同學助陣，導致楊男遭到郭男以彈簧刀刺中頸部、胸部，最終失血過多當場失去呼吸、心跳，雖經搶救一度恢復生命跡象，後來仍被宣告不治，教育局當日隔天證實死訊。林姓少女、郭姓少年案發後被新北地院少年法庭裁定收容，檢警調查發現郭男前科累累，而且郭男平時自稱混跡黑道，還在犯後毫無悔改的囂張行徑，均讓社會大眾譁然，接著乾兄妹遭依殺人罪嫌移送新北地檢署，歷經聲押禁見後以同罪正式起訴，少年法庭今日上午11時宣判郭男9年有期徒刑、林姓少女8年有期徒刑，全案仍可上訴。國教盟指出，此案背後凸顯的是整個少年事件處理系統早已失靈，而且起到關鍵作用的《少年事件處理法》，原旨是要符合聯合國《兒童權利公約》，希望以更人道的方式處理少年罪犯，然而，2019年的修法忽略台灣實際的司法需求，是將原本司法嚴密把關的系統轉向行政輔導為主，導致執行過程之中出現許多漏洞，案件處理效率與效果不盡理想。孩想陪你長大聯盟總召徐妮妮引述遇害楊姓少年的爸爸手寫信，更進一步透露楊爸也已擬定不自殺聲明。楊爸認為，《少年事件處理法》所提的是要照顧這些非行少年，然而成為培養更多非行少年的溫床，乾哥、乾妹犯案前後的態度讓他髮指，「我們的《少事法》就是這樣保護我們孩子的生命安全嗎？」國教盟今日在立法院遞交陳情書，理事長王瀚陽表示，割頸殺人案前後並非無人不曉乾哥帶刀進入校園，而且少年調保官受限《少年事件處理法》無法調閱乾哥過往的不良紀錄，對於受害人相當不公平，「這個就是現在社會安全網的狀況。」國民黨立委洪孟楷、羅智強、吳宗憲、廖偉翔、陳菁徽、羅廷瑋，以及民進黨立委陳秀寶、郭昱晴，還有民眾黨立委吳春城等人到場聲援並且接收國教盟的陳情書。國教盟認為，《少年事件處理法》修法後的具體問題，包括定義模糊與執行困難，是將「虞犯少年」改為「曝險少年」，還將虞犯事由從7項縮減至3項，以致許多由於幫派或不良組織利用而犯罪的少年，未被有效納入輔導範疇，成為制度的漏網之魚。國教盟認為，《少年事件處理法》的行政輔導效果不彰，曝險少年優先交由行政機構進行輔導，但因輔導員多是社工背景，而且資源匱乏、流動率高，輔導成效有限。國教盟提到，《少年事件處理法》也讓少年法院的角色逐漸弱化，僅在輔導無效或由警察、少年輔導委員會移送案件才會介入，使得重大刑事案件當中的調查與證據收集出現漏洞，無法有效防範嚴重犯罪。國教盟續指，現行《少年事件處理法》與國際定義不一致，聯合國兒童權利委員會對於少年司法當中兒童權利的第10號一般性建議，例如流浪、逃學的街頭兒童等「身份犯」不應當作罪犯處理，但在台灣仍將這些非刑事行為視為輔導對象。國教盟認為，郭姓少年是否有幫派背景，以及是否曾涉及槍械、暴力等關鍵資訊都集中在司法系統當中，教育體系無法進行更為有效的預防與輔導，而且至今司法院針對此案的調查與應對措施未曾公開，導致家屬無法知悉案件的詳細情況，無法行使基本的知情權與詰問權，再者案件進入刑事程序，少年法院的先議程序往往未能全面評估少年的犯罪風險，特別是當涉及幫派或暴力事件，調查深度與資源不足，導致法官無法做出精確的判決。有鑑於此，國教盟提出10點訴求，包括調保官審前調查程序與專業性需完善、少保官保護管束的作為需有明確規範、過渡性教育措施需加速推行並強化執行成效、跨部會資料共享機制應完善建立、修正《少事法》，分離少年調查官與保護官的職責、修正《少事法》第3條，擴大曝險少年定義、建立少年再犯與致命風險評估機制、強化被害人權益與閱卷權的保障、強化《少事法》第42條第5款關於425平台的召開頻率與實效性、少年的犯罪記錄需在10年後沒再犯才塗銷不可3年內。國教盟強調，主管機關切實檢討非行少年處理機制成效不彰問題，才能修補漏洞，有效輔導非行少年，避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。