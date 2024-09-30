明年五一勞動節全國放假有望？ 人事總處曝光可能性

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院藍白黨團因不滿總預算未編列原住民禁伐補償、調高公糧收購價及健保點值相關預算，將總預算卡在程序委員會。對於明年軍公教加薪3％有沒有辦法發？行政院人事總處人事長蘇俊榮坦言，最好是趕快通過，明年可以比較早領。至於明年五一勞動節是否有望全國放假？蘇則說，在等內政部整體的評估考量。蘇俊榮今日赴立法院司法及法制委員會進行業報告並備詢。多位立委關切總預算被卡在程序委員會、公務員調薪、明年勞動節是否全國一致性放放假等問題。針對明年軍公教人員調薪3%的議題，民進黨立委鍾佳濱擔憂，由於2025年度總預算遭退回，明年是否能如期替軍公教加薪？蘇俊榮回應，由於預算案未過，只能比照今年薪資標準發放，也希望總預算案能盡速通過，讓大家能加得到薪水。另外，對於公務員調薪問題，民眾黨立委黃國昌也質詢到，蘇俊榮曾經在司法法制委員會承諾過要將調薪法制化，然而今天的業務報告中，卻是隻字未提，是準備要跳票了嗎？蘇強調，「不會跳票」，並表示一定會在年底前將法案送到立法院。有關勞動節等特殊假日是否能調整為全國一致性放放假？蘇俊榮回應，五一放假前提為內政部針對「紀念日節日實施辦法」修改，修改完後再由人事總處更新，目前也一樣在等內政部整體的評估考量。