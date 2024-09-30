張嘉郡批Uber訂閱會員訂餐叫車反而更貴　公平會要查了

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近日有民眾發現，Uber會員比非會員還貴，引發消費者疑慮，紛紛掀起退訂潮。國民黨立委張嘉郡在質詢時，詢問公平會主委李鎂這是否涉及廣告不實？李鎂回應，對會員宣稱優惠，但沒達到優惠內容，這可能有涉及不實廣告，「我們會去了解」。李鎂今天出席經濟委員會列席報告業務概況，並備質詢。張嘉郡提問，外送平台都會收取月費或年費，宣稱加入會員可以讓消費者享有免運優惠、會員專屬折扣，更便宜、省更多，但有網友在網路發文，發現同品項會員和非會員顯示的價格竟不一樣，反而沒買會員的餐點會便宜5到10元，這是否不實廣告？李鎂回應，對會員宣稱優惠，但沒達到優惠內容，這可能有涉及不實廣告，但是其他（會員等級）金牌、銀牌、銅牌、非會員比較落差，跟本身沒有依據優惠條件，這是不一樣的考量。張嘉郡追問，業者已經說，會員更便宜，但結果沒有更便宜？李鎂強調，這案子他有了解，所謂「便宜」要進一步瞭解，要看更便宜是哪些面向，看是運費？餐品費用？張嘉郡強調，業者強調有免運費，且會員有專屬折扣，假設同樣品項，非會員比會員便宜，這是否是不實廣告？李鎂回應，「我們要去了解，不能馬上說是不實廣告。」張嘉郡續指，外送平台的廣告都是加入會員比較便宜，但現在加入會員的人可能會被認為是忠誠度比較高的人，反而減少優惠，事業不得在廣告，為虛偽不實或引人錯誤之表示，讓消費者做出錯誤的決定。這是公平交易法第21條所規定，對於民眾所反映加入會員反而更貴的狀況，請公平會應該詳查。張嘉郡也說，根據網友反應，不只訂餐有這種問題，叫車也有這種狀況。她舉例，像是南韓知名電商酷澎（Coupang）6月遭南韓公平交易委員會開罰，認為他們使用不公平的演算法，外加大量動員員工撰寫商品評價，藉此誤導影響消費者選擇，開出新台幣34億元的罰單，要求台灣公平會也要硬起來。