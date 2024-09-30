傳賴清德飆罵將官　徐巧芯揭恐跟這人有關：就是想讓他難堪

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總統賴清德遭踢爆，於主持將官晉升典禮期間，因不滿將官們見到他時坐著而動怒，甚至還摔資料、大罵「看到我為什麼不站好」。對此，國民黨立委徐巧芯今（30）日認為，此舉其實是刻意在打擊蔡英文的愛將顧立雄，如果賴清德不滿此事，大可等所有將領離開，再與顧立雄溝通，不過賴清德選擇的是當場給顧立雄難看。徐巧芯今天上網路直播節目「中午來開匯」接受媒體人黃光芹專訪。黃光芹談及賴清德因將領未起身迎接，傳出飆罵將官一事。徐巧芯說，就自己了解，賴清德今年8月在總統府宴請新晉將官，總統府幕僚當時說，「總統等下到場，大家保持輕鬆就好，大家請坐」，大家為何敢坐下？就是因爲前總統蔡英文擔任三軍統帥時，面對國軍是以「施恩」為主，並非立威，將領以為民進黨政府皆是相同風格，所以才敢坐下。徐巧芯續指，沒想到賴清德進場後，看到大家都坐著，對此表達不滿，「念了一頓」三軍將領，還提到「身為軍人你們要懂的禮節，不是針對本人，是你們要尊重統帥！」賴清德接下來還要求所有晉任將領都要接受總統召見，與前總統蔣中正時期一樣，此舉是在要求未來升官的將領，「都來給我看一下你們的態度」。徐巧芯認為，賴清德其實是刻意在打擊蔡英文的愛將顧立雄，如果賴清德不滿此事，大可等所有將領離開，再與顧立雄溝通。不過賴清德選擇的是當場給顧立雄難看，使整起事件變得極為尷尬。