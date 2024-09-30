林襄嘴型間接洩密「睡粉男星是楊洋」　她拒背鍋：不是我的問題！

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▲林襄出席臺北時裝週展前記者會，被問到先前在節目上說秘密時沒遮住嘴巴一事。（圖／記者吳翊緁攝）

▲林襄（右）曾說過自己有恐男症，小樂吳思賢（左）聞言開玩笑表示自己不是男的。（圖／記者吳翊緁攝）

林襄和小樂吳思賢今（30）日出席臺北時裝週展前記者會，日前林襄上節目時因為嘴型沒遮好，意外讓觀眾們推敲出狗仔葛斯齊口中，跟粉絲有發生過肉體關係的「中國頂流男星」是楊洋，片段釋出後引發眾多網友留言討論，對此林襄表示：「不是我的問題！」，另外也提到自己有恐男症，拍照的時候被說跟小樂看起來很不熟。狗仔葛斯齊在綜藝節目上爆料，有一名中國頂流男星在還沒爆紅前，曾跟粉絲有肉體關係，還給出線索：「名字正著念、倒著念都可以」，葛斯齊向林襄偷偷透露該男星的緋聞女友，讓林襄聽了到抽一大口氣，然而在她把女星名字說給主持人聽時，並未遮住嘴巴、節目組也未替她上馬賽克，被網友放大後看出女星指的是「趙露思」，進而推敲該位男星就是曾和她合作戲劇、傳出緋聞的「楊洋」。林襄被問及此事時替自己澄清：「其實他們說上一個爆料這件事情的人，聲音更大聲，所以那時候他們已經發現是誰了！」還強調：「不是我的問題啦！」拒絕為此事背鍋的同時，似乎也間接承認了大家推敲出的人名無誤。而林襄先前曾透露過自己有「恐男症」，被問到和小樂就沒關係嗎？林襄坦言還是會有點恐男，合照的時候被攝影師說兩人好像陌生人，一旁的小樂得知林襄有恐男症，還開玩笑說：「我不是男的。」至於味全龍啦啦隊隊友李多慧在昨日跳完今年的最後一場應援，深夜開直播和台灣粉絲道別時還一度哽咽哭了，林襄則表示沒有特別和她道別，因為之後工作還會碰到。