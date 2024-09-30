京華城案讓北檢辦不下去？沈富雄：柯文哲命運不會好

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭羈押禁見至今快滿月。這兩日傳出辦京華城案的檢察官跑去辦超思的雞蛋案，是因為金流找不出來，北檢辦不下去了。對此，前立委沈富雄表示，另一種講法代表，柯文哲的案子已經沒有懸念了、結束了，「柯文哲的命運可大壞可小壞，不會好。」沈富雄29日在《下班瀚你聊》中提到，這兩天有個有趣的講法，辦京華城案的檢察官跑去辦超思的雞蛋案，是因為柯文哲的案已經沒有什麼東西可以辦了。沈表示，有人說北檢大概辦不下去了，金流大概找不出來，只能用圖利，但證據恐怕鞏固得不是很好。沈富雄卻認為，另一個講法是，檢察官在辦超思就是柯文哲的案已經沒有懸念，解決、結束了。沈表示，就算柯文哲的命運是小壞，他一路纏鬥下去，到結束的時候，「那時候的柯文哲，恐怕比我現在還老」，認為柯文哲的命運可大壞可小壞，不會好。