「劍門」迎接國際技能競賽代表團　賴清德讚：各行各業的隱形冠軍

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▲賴清德於總統府接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」，並一同享用車輪餅、珍奶等茶點與選手們互動合影。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（30）日與副總統蕭美琴接見「2024第47屆國際技能競賽代表團」，安排由國防部三軍儀隊搭起劍門，以最高規格迎接載譽歸國，肯定代表團選手、國際裁判、指導老師、醫療及行政團隊團結努力，讓台灣技能在世界發光，致詞時誇讚大家是各行各業的隱形冠軍，並表示未來政府會持續擴大投資技職教育及推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓技職教育蓬勃發展、每位技職人才發揮專長，讓台灣技職界更強大。「國際技能競賽」被稱為「技能奧運」，今年在法國舉行。賴清德表示，上個月為代表團授旗時說，大家都是為國爭光的台灣英雄，回國時要在總統府歡迎大家。今天總統府由國防部三軍儀隊搭起劍門，很榮幸以最高規格、用最隆重的方式，迎接大家載譽歸國，全體國人都以代表團為榮。賴清德說，正所謂「英雄出少年」，台灣英雄們創下近3屆最佳紀錄，一共獲得2金、3銀、10銅、28優勝，世界排名第4。他要感謝參賽的58位國手和1位表演賽選手。大家都是頂尖的技職達人，感謝選手們讓國際見識到台灣技職的厲害，讓台灣技能在世界發光。賴清德指出，代表團最年輕的選手蔡昀融，今年17歲，拿下「家具木工」職類金牌，非常厲害。其從小就向父親學習木工，經驗豐富，這面金牌實至名歸；「冷凍空調」職類的金牌得主陳思源，也是因為父親從事冷凍設備相關行業，投入同樣的領域，能奪得金牌，專業、沉著的臨場反應是關鍵，非常不簡單。賴清德接著說，拿下銀牌的花藝國手林奕篁，希望用設計傳達祝福，也參與了今年520就職典禮的花藝設計工作，聽說未來想開一家花店，也祝福能實現夢想。賴清德表示，今天再次來到總統府的還有「網路安全」職類的銅牌得主林宇翔，不僅是2019年總統教育獎得主，上大學後跟隊友連續3年拿下「資安技能金盾獎冠軍」，非常厲害。資安就是國安，未來國家一定會需要他的幫忙。賴清德提到，這次賽事，台灣有51位優秀夥伴擔任國際裁判長、裁判組長及國際裁判。其中花藝師古文旻也是520就職典禮的花藝布置團隊成員。他要感謝大家發揮專業、公正執法，讓世界看見台灣。賴清德指出，這次由勞動部長何佩珊率團出國，除了第一次有醫護人員和心理諮商師隨行，還有指導老師、顧問、翻譯及行政夥伴。感謝大家做選手的靠山，讓選手發揮最強戰力。這就是台灣隊「Team Taiwan」，不僅有選手、教練、裁判，還有提供行政支援的後勤團隊。今天許多選手的家人也在現場，他要感謝所有家人的支持，讓選手們可以追求夢想，也讓國家擁有優秀人才。賴清德說，人才是國家競爭力的根本，台灣的經濟奇蹟，靠的是所有第一線技職人員的打拚。未來政府會持續擴大投資技職教育，預計從明年到2028年，4年內投入32億元，補助學校升級實作場域和教學設備，並擴大業師加入，開設人工智慧、資通訊應用相關的實務課程。政府、學校和產業要攜手合作，培養學生跨領域的專業素養，培育未來國家重點產業所需的專業人才。賴清德提到，政府也會推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，擴大投資各行各業青年教育訓練、國際合作及多元產業人才培育工作。未來，台灣更多年輕人能有機會到海外接受訓練、蹲點研習、交流，回國後可以帶動百工百業的創新與成長。最後賴清德表示，政府的方向很清楚，要讓技職教育更蓬勃發展，每位技職人才能發揮專長，各行各業的隱形冠軍都能成長茁壯。最後並再次感謝大家的努力與付出，未來，一起讓台灣的技職界更強大，讓台灣的技能實力在國際舞台上更加耀眼。