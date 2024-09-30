賴清德飆罵將官？趙少康：「總統之怒」必有目的

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近來總統賴清德遭爆在官晉任勗勉典禮茶會上，飆罵將官未起立敬禮，對此國防部反駁稱報導誇大謬誤。對此中廣前董事長趙少康今（30）日表示，喝斥將官只凸顯賴清德的心虛，且熟悉管理學的人都知道， 不怒而威才是最高境界 ，認為一個好的領導人，如果公開發了脾氣，一定是經過精心計算，更不用說是「總統之怒」，一定有想要達到的特別目的，更質疑賴清德到底有多心虛與束手無策，才會想用這種最粗暴的方式來打壓軍方將領？趙少康認為，賴清德喝斥將官只凸顯自己的心虛，且事件曝光後，國防部也沒有否認曾經出現總統生氣的場景，只是報導被「渲染、誇大」。而熟悉管理學的人都知道， 不怒而威才是最高境界 ，一個好的領導人，如果公開發了脾氣，一定是經過精心計算，更不用說是「總統之怒」，一定有他想要達到的特別目的。趙少康分析，賴清德只因為將官沒在他蒞臨會場的時候起立就發脾氣，是不是上任4個月以來，感受到軍方什麼特別的氣氛？不願意為了他的台獨主張而戰？不服這個少數總統？還是看不起40萬民兵戰略？趙少康說，賴清德到底有多心虛、多束手無策，才會想用生氣這種最粗暴的方式打壓軍方將領？而在媒體曝光，國防部的新聞稿竟然不否認總統曾經因此事生氣，只是有被渲染、誇大，而賴清德至今也沒有否認，如果不是國防部不想替總統遮掩，就是賴清德刻意要立威，讓全體國軍知道「朕即是天」。趙少康也提到，尤其賴清德要求晉升將領的軍人，都要先進總統府讓他面試，還要標註連身分證都早就不再註記的「省籍」，質疑賴清德到底想要幹什麼？是要以省籍來判斷忠誠？決定陞遷？還是他除了會點主，還會相面？最後趙少康表示，「賴神」「清德宗」都是外界對賴清德的嘲諷，希望他沒有當真，把自己當皇帝，順我昌者逆我者亡才好。