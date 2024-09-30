台股大跌近600點！金管會提4點聲明　將密切關注國際金融市場變化

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台股今（30）日開低走低，早盤就已挫逾200點摜破5日線，尾盤受到權值股台積電爆出大量賣單逾1.6萬張，拖累台股終場大跌598點，以22224.5點作收；針對今日股市走勢，金管會表示，受到近日公布的通膨數據，預期Fed將持續降息而保持樂觀，道瓊上漲0.33%，惟科技類股下跌，那指及費半指數分別下跌0.39%及1.76%，美股主要4大指數漲跌幅介於-1.76%至0.33%。金管會指出，同時段上海漲6.87%，香港漲3.52%，新加坡漲0.33%，韓國跌1.10%，日本跌4.81%。金管會提到，今年截至9/27止，台股上漲27.28%，相較香港漲幅21.03%、日本漲幅19.02%、新加坡漲幅10.28%、上海漲幅3.78%、深圳跌幅0.10%、韓國跌幅0.21%、美國道瓊漲幅12.27%。台股集中市場日均成交量約4,262.41億元，相較去年同期增加53.19%；今年截至8月底本益比約21.71倍，現金殖利率達2.43% (加計股票股利為2.54%)，國內上市櫃公司截至113年8月底累計營收約27.53兆元，較去年同期增加11.93%，為歷年同期次高。金管會強調，將密切關注國際金融市場變化。