美國副總統辯論重要嗎？美媒：選情拉鋸下　風吹草動都是關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國總統大選副總統辯論，即將在10月1日（台灣時間10月2日）登場，由民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲（Tim Walz），對上共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）。由於先前川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）已進行過辯論交鋒，加上華茲、范斯只是副手，因此也有民眾懷疑副總統辯論的重要性。對此，有美媒分析指，在雙方選情拉鋸之際，任何風吹草動都可能是影響結果的關鍵，包含副總統候選人的辯論表現。根據美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，華茲與范斯同樣出身美國中部小鎮，但他們對於心目中的美國該是什麼樣子，看法卻截然不同，從邊境危機、墮胎到槍支管制都是如此。NPR的駐白宮高級記者基思（Tamara Keith）表示，以往副總統雖然經常被遺忘，但還是有例外，比如1988年大選，共和黨副總統候選人奎爾（Dan Quayle）與民主黨副總統候選人班森（Lloyd Millard Bentsen, Jr.）的辯論，至今深深烙印在美國流行文化中。當時班森面對奎爾自比為約翰甘迺迪時，打斷奎爾的發言，並說出名言：「參議員，我曾和傑克（約翰甘迺迪暱稱）共事。我知道傑克。傑克是我的朋友。參議員，你不是傑克。」美國知名的副總統研究專家戈爾茨坦（Joel Goldstein）認為，副總統辯論的重要性在於，選民是否能想像，這2人是有可能成為美國總統的，何況：「如果有人一開始就展現他沒有做好準備，那他也不太可能成為那種，能夠走進橢圓形辦公室，對總統說不，或告訴總統錯誤之處的人。」美國著名智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）的分析則指出，從過往的經驗看來，確實很難判斷副總統辯論的影響有多大，因為他們常常被融入選戰的整體敘事裡。然而，華茲與范斯的辯論發生在一場勢均力敵的選戰中，任何些微票數差距都會左右大選結果，任何事情（包含副總統辯論）都可能很重要，所以仍值得關注。