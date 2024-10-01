江蕙「復出演唱會」地點確定了！傳明年7月連唱5場　最新消息曝光

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▲江蕙抗癌成功預計在明年舉行個人演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

台語天后江蕙抗癌成功復出歌壇，除了10月5日將站上台北大巨蛋為國慶晚會獻唱外，現在還傳出江蕙明年7月就會舉辦個人演唱會的最新消息，地點據傳就訂在當初「封麥」的高雄，有重新出發的寓意，預計至少連唱5場起跳，大巨蛋沒搶到票的粉絲再多忍忍，很快就能看到二姐精采演出。江蕙近日才公開自己9年前「封麥」的真相，她表示自己因罹癌需要接受治療，嗓子也一度不聽使喚，身體狀況跌至谷底，好在經過多次化療、手術後如今已恢復健康，江蕙也宣布要正式復出歌壇，10月5日在國慶晚會上搶先開唱之外，她也不忘與高雄市長陳其邁的約定，傳出復出演唱會第一站，地點就選在高雄巨蛋。據《CTWANT》報導，江蕙個人演唱會檔期並非先前外傳的明年5月而是明年7月，寬宏藝術已經在做場地接洽，不過先前寬宏被問到此事並沒有正面回應，只說目前還在討論當中。陳其邁先前則回應大家有秘密要保留，時機成熟才能說出來，推測也是與二姐復出開唱有關。