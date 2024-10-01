股匯兩樣情！Fed主席談話偏鷹、美元揚　新台幣早盤重貶逾1角

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾對經濟採取更強硬的態度，澆熄大幅降息預期，美元指數走升，亞洲主要貨幣兌美元貶值，其中台北股匯市今（1）日早盤表現不同調，台股盤中上漲逾200點，新台幣兌美元則重貶逾1角，下探31.76元，目前在31.755元震盪整理。美國聯準會主席鮑爾指出，最近對經濟成長、儲蓄率和個人收入數據的修訂消除了聯準會一直關注的一些「下行風險」。他還表示，如果經濟表現符合預期，預計今年將再降息兩次累計2碼，同時警告稱，住房服務通膨可能需要幾年時間才能冷卻至理想水準。由於鮑爾談話偏鷹，美元回升，亞洲主要貨幣兌美元走貶，其中日圓貶回144價位，早盤一度觸144.124兌1美元，韓元兌美元也貶1317.83價位，離岸人民幣也拉回至7.0143兌1美元附近。至於新台幣兌美元今日早盤也開低走低，與台股表現脫鉤，新台幣以31.7元、貶值4.9分開出，在美元走升之下，新台幣進一步下探31.76元，貶值1.09角，目前在31.755元震盪整理。