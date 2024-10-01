Google砸10億美元在泰國！建立數據中心　提供逾1.4萬個工作機會

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谷歌30日宣佈將在泰國投資10億美元，建立數據中心和雲端區域。泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）30日和Google母公司Alphabet的總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）會面。貝東丹承諾會持續發展數位政策，波拉特則宣布Google將在泰國投資10億美元。貝東丹在總理府會見並宴請波拉特，貝東丹在致詞時表示，去年11月也就是前總理賽塔（Srettha Thavisin）任內，促成Google和泰國的數位經濟及社會部簽署合作備忘錄，雙方著重在雲端系統，協助加強泰國的數位競爭力和加速數位轉型過程，貝東丹指出自己將會繼續推動類似的合作關係。貝東丹表示，加強數位經濟是泰國轉型的重要關鍵，透過加強民眾的數位能力，減少不平等並提供更多機會，泰國不只會提供穩定的基礎設施，而且會中立地使用這些技術。貝東丹也表示，泰國正在積極建立乾淨能源機制，例如直接能源採購協議（Direct Power Purchase Agreement ），並尋找新來源以讓投資方有獲得乾淨能源的管道。另外貝東丹認為建立數位法規環境也很重要，泰國其中一項關鍵的政策就是雲端優先政策（Cloud First Policy），能讓政府透過適合數位時代的彈性法規，加強數位服務、數據管理和網路安全。貝東丹表示很高興看到Google和投資促進委員會（BOI）密切合作打造Google在泰國第一座數據中心，她希望Google能和泰國的教育機構合作，加強未來人才的數位能力。波拉特回應表示，Google會投資10億美元在泰國建立數據中心和雲端區域（Data Center and Cloud Region），預估2025年到2029年間，平均每年將為泰國帶來1萬4000個工作機會，並在2029年前，為泰國GDP注入40億美元。