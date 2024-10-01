高虹安滿意度全國墊底　新竹市教育力成績卻異軍突起！非六都冠軍

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2024年《天下》縣市調查昨公布結果，在縣市長施政滿意度調查中，新竹市長高虹安的滿意度墊底。不過新竹市的競爭力在全國各縣市中並不差，尤其是在文教方面，在非六都中排名第一，即使與六都相較，新竹市也僅次於台北市。新竹市代理市長邱臣遠說，新竹市一向重視教育與文化的推動，這次排名對新竹教育團隊努力的肯定。邱臣遠進一步指出，這次的排名結果是經過詳細、科學的數據分析及大範圍的民調得出的，這反映了新竹市民對於市府在教育和文化推動上的支持和滿意。未來，市府將持續優化各項教育政策，提供更多元、完善的學習環境，確保每一位市民都能享有平等的教育機會，同時感謝文化局提供市民最優質的文化生活，展現新竹市科技人文的美感新氣象。新竹市教育處長林立生表示，這是全體教育工作者共同努力的成果。新竹市秉持「新竹好學」的教育理念，積極推動科技、國際、人文教育，並大力支持學校軟硬體設施的升級，為師生創造健康優質且完善的智慧教學環境。《天下》從2003年開始，每年都會進行縣市調查，此調查分為兩大部份：分別是「縣市長施政滿意度調查」和「永續幸福城市大調查」。「永續幸福城市大調查」是從經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康、多元共融七大面向衡量一縣市的表現，調查架構為客觀指標佔80%、主觀指標佔20%。客觀指標主要來自2023年政府公開統計資料，今年共採用59項。主觀指標為電話民調，針對各縣市在地居民詢問其七大面向的居住經驗與觀感，今年共有17道題目，而其結果即為本次主觀指標。考量各縣市發展差異，本調查將22縣市分為六都組與非六都組，兩組指標分數計算方式皆相同。在今年主、客觀共計76項指標中，各指標的計分方式均為在最大值與最小值之間等距分成五組，落在表現最佳組別的縣市給予5分，其次4分，依此類推，最低組別得1分。最終，為利於辨識各縣市的些微差距，七大面向平均分數得出後，再轉換為千分制分數即為總分。