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七月曾遭凱米颱風慘淹地下室　國軍急調沙包助高雄居民

記者陳采沂／綜合報導

▲今（2024）年7月凱米颱風來襲，高雄地區多處社區和透天厝的地下室遭慘淹。為了防止惡夢重演，國軍支援沙包並幫忙築牆防淹。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（2024）年7月凱米颱風來襲，高雄地區多處社區和透天厝的地下室遭慘淹。為了防止惡夢重演，國軍支援沙包並幫忙築牆防淹。（圖／記者葉政勳攝）
7月凱米颱風曾造成高雄市多棟大樓和透天厝嚴重淹水，其中三民區更是重災區。這回山陀兒颱風來襲，讓居民餘悸猶存，擔心惡夢重演，好在今（1日）下午國軍調來沙包支援，幫忙居民在地下室入口處築牆防淹。

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上次凱米颱風來襲，曾造成高雄市376棟大樓、透天厝嚴重淹水，當中三民區多達26棟大樓地下室淹水。市長陳其邁特別指示三民區的區長及里長須協助大樓加強防颱措施，避免大樓地下室淹水災情再次發生。三民區區長宋貴龍表示，目前區公所發出的沙包總數達1400包，數量持續增加中。

高雄市議長康裕成也指出，非常時刻應給予更多彈性，市府應加速提供沙包等臨時防水設備，並公布臨時停車空間、開放淹水熱區路邊停車；區公所及里幹事也要加強宣導，讓周遭住戶提早疏散愛車，避免再次發生災損憾事。

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