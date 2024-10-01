韓邀餐敘總預算仍無解？綠喊別預設立場：沒有解決不了的問題

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藍白聯手杯葛明年度中央政府總預算，立法院長韓國瑜將在本周五宴請行政院長卓榮泰與三黨黨鞭餐敘，而傳出在野黨認為原民禁伐補償、健保點數、公糧收購預算提高都未編足預算，不願讓步。對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（1）日表示，飯都還沒吃、菜色還沒上不應去評論，秉持著不設前提、開誠布公，強調大家帶著誠意與善意前來，「沒有什麼解決不了的問題」。對於韓國瑜將在本周五邀請卓榮泰與三黨黨鞭餐敘，商討總預算無法實質審查爭議。吳思瑤表示，兩院院長具備高度，共同攜手化解總預算無法審議僵局，而飯還沒吃、菜色還沒上，不應當去評論菜好不好吃、吃得開不開心。吳思瑤說，民進黨都是帶著帶著誠意跟善意，在不設前提、開誠布公下，各種可能性都不放棄努力，也相信兩院院長能力與智慧，而行政立法間 權力分立上有所扞格與違逆，就應當遵循《憲法》賦予權責，另在政治智慧上，相信各黨都能保留彈性來共圖化解。吳思瑤表示，韓國瑜身為國會議長，總預算持續無法審查，形同立法權無法履行審查權利，韓國瑜也肩負這樣的責任，應當協助行政部門促成朝野對話，此外卓榮泰也要求各部會全面啟動與朝野立委說明預算，這些都是這向的運作。吳思瑤指出，希望周五大家都吃得開心，不會有消化不良、食慾不振的情況，強調大家帶著誠意與善意前來，「沒有什麼解決不了的問題」。若還沒吃就先預設立場，質疑是否為了破局找理由，此舉完全沒有必要。