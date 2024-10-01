山陀兒直衝南台灣！釀停班停課《美聯社》也關注　示警菲律賓災情

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▲強颱山陀兒直撲南台灣，外媒《美聯社》也非常關注，報導颱風造成台灣停班停課。（圖／美聯社／達志影像）

山陀兒颱風今（1）日凌晨升級為強烈颱風，來勢洶洶直撲南台灣，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣、台東縣等地今日都已停班停課。外媒《美聯社》也以台灣因颱風直撲而停班停課為題報導颱風消息，並提到山陀兒已在菲律賓造成災情。《美聯社》報導表示，山陀兒在襲擊菲律賓北部島嶼後，直撲台灣人口稠密的西海岸，並指出台灣已經有地區停班停課，並從山崩風險區域疏散了數百人，國防部也動員近4萬名士兵協助救援工作。報導提到主要港口城市高雄可能首當其衝，許多商店和餐廳都已經暫時關門，但預計全台灣包括台北都會受到風雨影響。報導也指出山陀兒撲台前已造成菲律賓近2000人流離失所，許多房屋受到損壞，樹木被吹倒，並引發了大範圍的洪水。正式傷亡統計菲律賓當局尚未公布，但已知1名機車騎士遭吹斷的電線擊中、觸電身亡，且有多個機場因颱風暫時關閉。據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午11時，中心位置高雄的南南西方約230公里的海面上，以每小時7公里速度，向北北東移動，近中心最大風速達到每秒55公尺，預計明日登陸「高雄至屏東一帶」，週四（10/3）從東半部出海，提醒民眾做好防颱準備。