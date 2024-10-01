啦啦隊邀請賽與登峰造極青年籃球邀請賽合辦　連兩年攜手打造舞台

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽和全國啦啦隊比賽連續兩年攜手，臺灣的啦啦隊在國際賽頗有競爭力，去年起，臺北市體育總會啦啦隊協會與中華文化教育暨體育交流促進會，合作舉辦啦啦隊邀請賽，並邀請中華民國臺灣競技啦啦隊協會為活動指導單位。今年則續續舉辦臺北市體育總會啦啦隊協會理事長汪志冰指出，「去年第一年結合的時候，個人感覺籃球跟啦啦隊確實是完美的搭配，今年再度參加這個盛會，僅代表我們啦啦隊所有成員，感謝主辦單位一起來發想，能夠有這麼好的場合和比賽的機會。」她也謝謝所有的觀眾朋友，有掌聲才會有更好的表演。而中華民國臺灣競技啦啦隊協會理事長張育銓表示，非常榮幸可以跟籃球賽一起結合，也透過籃球這項運動全台灣熱門的運動，襯托出啦啦隊在團體運動中的價值，希望啦啦隊奮力、積極的為球員加油打氣，讓球員有更好的表現。