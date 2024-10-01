SILICA GEL宣布10月25日台北開唱　門票通通「2000元有找」！

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▲SILICA GEL今年曾在首爾獎忠體育館一連舉辦3場演出，12000張門票賣光光。（圖／Young Team Productions）

韓國樂團SILICA GEL由金韓主、金春秋、金建宰、崔雄熙組成，繼去年11月在火球祭首度來台，近日宣布終於要在台北舉辦演唱會，時間定在10月25日於Legacy Taipei登場，票價與售票日期已公開。因為當時SILICA GEL的現場魅力讓樂迷念念不忘，因此宣告台北專場消息後，隨即引起熱烈討論。韓國目前最受歡迎的獨立搖滾樂團SILICA GEL，由金韓主、金春秋、金建宰、崔雄熙組成，憑藉其獨特的音樂風格，接連獲得韓國大眾音樂獎（Korean Music Awards）2017年「年度新人獎」，2022年和2023年「最佳現代搖滾歌曲獎」，2024年更拿下「最佳現代搖滾專輯」、「最佳現代搖滾歌曲」及「年度音樂人」三項大獎，與NewJeans並列今年最大贏家！甚至一向以K-POP藝人為大宗的甜瓜音樂獎（Melon Music Awards），SILICA GEL也在去年拿下「最佳音樂風格」，展現驚人的成長勢頭。2013年組成，2015年以EP《Pure Sun》出道，與其說是樂團，SILICA GEL更是一個結合音樂、視覺、創意的多樣化組合；2016年發行首張同名專輯《Silca Gel》，中間經歷兵役、團員變更、疫情，終於在2023年發行第二張專輯《POWER ANDRE 99》，以「Machine Boy」為主題，跳躍於各種音樂風格之間，以及充滿各種細節巧思的封面設計、影像拍攝等，處處可見樂團令人驚嘆的心血結晶，甚至邀來SE SO NEON主唱So!YoON!跨刀的主打曲〈Tik Tak Tok〉甫上線即破百萬點閱，再度證明他們作為韓國最領先的聲音之一地位。在SILICA GEL之外，吉他手金春秋也以「Playbook」之名發表個人創作，主唱金韓主曾擔任SE SO NEON的製作人，近期參與了BTS隊長RM最新專輯《Right Place, Wrong Person》的作曲，包含第二首主打歌〈LOST!〉，以及專輯中另外兩首〈Groin〉、〈ㅠㅠ (Credit Roll)〉等。除了在韓國的超高人氣，近期SILICA GEL也逐步朝海外發展，包括西班牙Primavera Sound、香港clockenflap、泰國Maho Rasop Festival等；繼去年在火球祭的台灣首度亮相後，今年10月，SILICA GEL也即將來台舉辦首次專場演出。演出日期：2024年10月25日（五）20：00演出場地：Legacy Taipei演出票價：預售1800元、現場2000元啟售時間：2024年9月22日（日）12：00售票系統：KKTIX、全家 FamiPort