SILICA GEL宣布10月25日台北開唱　門票通通「2000元有找」！

韓國樂團SILICA GEL由金韓主、金春秋、金建宰、崔雄熙組成，繼去年11月在火球祭首度來台，近日宣布終於要在台北舉辦演唱會，時間定在10月25日於Legacy Taipei登場，票價與售票日期已公開。因為當時SILICA GEL的現場魅力讓樂迷念念不忘，因此宣告台北專場消息後，隨即引起熱烈討論。
韓國目前最受歡迎的獨立搖滾樂團SILICA GEL，由金韓主、金春秋、金建宰、崔雄熙組成，憑藉其獨特的音樂風格，接連獲得韓國大眾音樂獎（Korean Music Awards）2017年「年度新人獎」，2022年和2023年「最佳現代搖滾歌曲獎」，2024年更拿下「最佳現代搖滾專輯」、「最佳現代搖滾歌曲」及「年度音樂人」三項大獎，與NewJeans並列今年最大贏家！甚至一向以K-POP藝人為大宗的甜瓜音樂獎（Melon Music Awards），SILICA GEL也在去年拿下「最佳音樂風格」，展現驚人的成長勢頭。
2013年組成，2015年以EP《Pure Sun》出道，與其說是樂團，SILICA GEL更是一個結合音樂、視覺、創意的多樣化組合；2016年發行首張同名專輯《Silca Gel》，中間經歷兵役、團員變更、疫情，終於在2023年發行第二張專輯《POWER ANDRE 99》，以「Machine Boy」為主題，跳躍於各種音樂風格之間，以及充滿各種細節巧思的封面設計、影像拍攝等，處處可見樂團令人驚嘆的心血結晶，甚至邀來SE SO NEON主唱So!YoON!跨刀的主打曲〈Tik Tak Tok〉甫上線即破百萬點閱，再度證明他們作為韓國最領先的聲音之一地位。
在SILICA GEL之外，吉他手金春秋也以「Playbook」之名發表個人創作，主唱金韓主曾擔任SE SO NEON的製作人，近期參與了BTS隊長RM最新專輯《Right Place, Wrong Person》的作曲，包含第二首主打歌〈LOST!〉，以及專輯中另外兩首〈Groin〉、〈ㅠㅠ (Credit Roll)〉等。
除了在韓國的超高人氣，近期SILICA GEL也逐步朝海外發展，包括西班牙Primavera Sound、香港clockenflap、泰國Maho Rasop Festival等；繼去年在火球祭的台灣首度亮相後，今年10月，SILICA GEL也即將來台舉辦首次專場演出。
《SILICA GEL Live in Taipei 2024》資訊
演出日期：2024年10月25日（五）20：00
演出場地：Legacy Taipei
演出票價：預售1800元、現場2000元
啟售時間：2024年9月22日（日）12：00
售票系統：KKTIX、全家 FamiPort
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2013年組成，2015年以EP《Pure Sun》出道，與其說是樂團，SILICA GEL更是一個結合音樂、視覺、創意的多樣化組合；2016年發行首張同名專輯《Silca Gel》，中間經歷兵役、團員變更、疫情，終於在2023年發行第二張專輯《POWER ANDRE 99》，以「Machine Boy」為主題，跳躍於各種音樂風格之間，以及充滿各種細節巧思的封面設計、影像拍攝等，處處可見樂團令人驚嘆的心血結晶，甚至邀來SE SO NEON主唱So!YoON!跨刀的主打曲〈Tik Tak Tok〉甫上線即破百萬點閱，再度證明他們作為韓國最領先的聲音之一地位。
在SILICA GEL之外，吉他手金春秋也以「Playbook」之名發表個人創作，主唱金韓主曾擔任SE SO NEON的製作人，近期參與了BTS隊長RM最新專輯《Right Place, Wrong Person》的作曲，包含第二首主打歌〈LOST!〉，以及專輯中另外兩首〈Groin〉、〈ㅠㅠ (Credit Roll)〉等。
除了在韓國的超高人氣，近期SILICA GEL也逐步朝海外發展，包括西班牙Primavera Sound、香港clockenflap、泰國Maho Rasop Festival等；繼去年在火球祭的台灣首度亮相後，今年10月，SILICA GEL也即將來台舉辦首次專場演出。
《SILICA GEL Live in Taipei 2024》資訊
演出日期：2024年10月25日（五）20：00
演出場地：Legacy Taipei
演出票價：預售1800元、現場2000元
啟售時間：2024年9月22日（日）12：00
售票系統：KKTIX、全家 FamiPort