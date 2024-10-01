總預算案有解？程序委員會未表決　藍：沒改善周五還是會退回

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對此，王鴻薇說，今在程序委員會針對中央政府總預算案，留待週五立法院會決議。如果這段時間，行政院沒有針對原民禁伐補償、健保點值、公糧收購等提出合理說明和檢討，以及未來如何重編跟改善，週五還是會持續退回預算。希望行政院不只是來喝咖啡，而是要真正好好溝通，如何把預算編好編滿。

立法院程序委員會今天未針對114年度中央政府總預算案是否列入4日立法院會議程進行表決，而是交由週五院會處理，總預算似乎出現一線曙光。不過，國民黨立委王鴻薇稍早指出，如果行政院沒有重編跟改善，「週五還是會持續退回預算」。藍白9月20日聯手在立法院會，退回明年度中央政府總預算案，因原民禁伐補償、健保點值及公糧收購等預算未編足，9月24日再度闖關失敗。行政院長卓榮泰遂於9月27日與立法院長韓國瑜會面數十分鐘，盼韓國瑜扮演總預算案通過的關鍵協調角色。韓國瑜表示本週五會請藍、綠、白等黨團的三長，一起吃「和解飯」。而今日程序委員會中，民眾黨立委林國成再度提議，將總預算案暫緩列案，不過擔任主席的國民黨立委吳宗憲並未裁示表決，而是送交院會處理，總預算似乎出現一線曙光。