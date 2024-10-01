影／墾丁大街單坪開價曝　立委轟莊孝維：比大直還貴嚇死人！

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國民黨立委蘇清泉今（1）日於立院質詢時提及墾丁觀光人數出現斷崖式下跌，認為原因有三，包括交通測速照相、當地地價與生意人的心態，更強調墾丁大街短短不到一公里，一坪要價176萬人比大直每坪130幾萬還貴，真的是嚇死人，而房子貴、店面貴、攤販貴、櫛瓜6片100元，如此一來誰還要去，這些都要歸咎於國家公園管理處與地方政府放任不管。蘇清泉表示，近來陸續傳出「墾丁化」，但這個詞充滿鄙視與看不起，意指東西很貴或是亂七八糟，但爲什麼會變成這樣，原因有三包括交通、地價與生意人的心態，而國家公園管理處失職，「墾丁化」從2018年就被消遣，但地方政府也無作為。蘇清泉說，首先是交通，測速照相機有17隻、闖紅燈4隻、區間測速2組，而從交通罰單來看，今年與前幾年相比大幅銳減， 去墾丁都收到2、3張罰單，誰還想來？且新北市400多萬人口編列收到10億元交通罰單，而屏東縣79萬人口卻編列5億元交通罰單，甚至還超收，新北平均每人負擔罰鍰250元，屏東卻750元，這個合理嗎？此外提及墾丁大街不到1公里，每坪要價176萬，真的是嚇死人，台北大直也才130幾萬，而墾丁房子貴、 店面貴、攤販貴、櫛瓜6片100元，如此一來誰還要去，這些都要歸咎於國家公園管理處與地方政府放任不管，再來就是業者不自愛，把遊客當作一次性的肥羊。對此卓榮泰說，上述的癥結點就是國家公園管理要非常到位，交通號誌部分會要求交通部要重新建討，而土地的問題，很難用公權力去壓抑房價。