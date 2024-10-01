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台北市兵役局前局長、鼎越開發董事長朱亞虎，因涉入京華城弊案坦承行賄認罪，並遭羈押禁見。朱亞虎曾是台北市前市長郝龍斌的愛將，民眾黨因此質疑，國民黨台北市議員游淑慧猛打京華城案，是在幫郝龍斌卸責。對此，郝龍斌強調，他在京華城案過程中護產有功，不需要任何人幫他卸責。郝龍斌今（1）日出席中廣前董事長趙少康公布罷樑民調記者會時表示，並沒有跟朱亞虎鬧翻，但自從朱亞虎到威京集團工作後，大概很難再與所有市府同仁解釋，所以沒有再參與市府團隊的聚會。郝龍斌認為，如今朱亞虎涉案，願意清楚陳述過去作為，也是好事一件，既然司法正在調查中，便尊重司法調查結果。針對民眾黨質疑國民黨台北市議員游淑慧猛打京華城案，是在幫郝龍斌卸責一說，郝龍斌表示，他在京華城案過程中護產有功，不需要任何人替他卸責，「京華城這個案子是我在市政中很光榮的印記」。郝龍斌認為他已善盡市長責任，也對得起所有市民。