NBA即將開季，在今年12月將滿40歲的「詹皇」LeBron James即將迎來生涯第22季，這一季他將和愛子Bronny James同隊打球。在受訪時這位聯盟現役傳奇表示，在巴黎奧運的經歷讓自己確信「油箱裡還有油」，同時也更享受剩餘的生涯。同時也透露自己身體狀態非常棒，因為夏天打了奧運，讓他備戰處於超前進度。
James今年夏天隨美國男籃在奧運奪金，他本人獲選為MVP，對此LBJ表示自己就是非常享受過程和所獲得的成就，「當你和其他11位非凡且傑出的天才一起打球，這會激勵你打出高水準，並從中獲得極大的樂趣，每天努力工作、促進彼此。」
詹皇：奧運讓我確信自己油箱裡還有油
James說，奧運經歷讓他確信自己仍處於高水準的狀態，「就我個人而言，能在這個年齡、這樣的里程消耗下登場，並且打出那樣的水準，這給了我一種很棒感覺，就像：『OK，我的油箱裡確實還剩許多油』。我可以在球隊的勝利中發揮重要作用，無論最終目標是金牌還是奧布萊恩金盃，無論是什麼。我都能搞定它。」
最近兩個賽季結束時，James都出現一種沮喪的氛圍，不斷有媒體詢問他是否要退役，也的確有一些跡象看起來像是他對此有所考慮。不過在新的賽季，詹皇似乎已經重新找回動力和狀態，他說經過一個夏天沉澱和奧運的征戰，他的身體感覺很棒。
奧運有助於進入賽季 詹皇備戰進度超前
「即便在我們的比賽（奧運）結束以後，我仍保持住狀態。我的身體感覺很好，精神上也很棒。」James稱他非常期待在明天就投入工作，「我還沒有想過未來會是怎樣的，我只是活在當下，特別是Bronny也在這裡，我不想將它視為理所當然。我從來沒給自己駐足當下的機會，但在這個時刻我可能會享受的更多一點。」
在巴黎之後，James經歷一個夏天的高強度激鬥未顯疲態，重新投入到一個新的NBA賽季，就像他過去21年所做的那樣，「我進入這個賽季感覺很好，明天就要進入訓練營。因為奧運年，我感覺自己的備戰進度更超前了。」
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詹皇：奧運讓我確信自己油箱裡還有油
James說，奧運經歷讓他確信自己仍處於高水準的狀態，「就我個人而言，能在這個年齡、這樣的里程消耗下登場，並且打出那樣的水準，這給了我一種很棒感覺，就像：『OK，我的油箱裡確實還剩許多油』。我可以在球隊的勝利中發揮重要作用，無論最終目標是金牌還是奧布萊恩金盃，無論是什麼。我都能搞定它。」
最近兩個賽季結束時，James都出現一種沮喪的氛圍，不斷有媒體詢問他是否要退役，也的確有一些跡象看起來像是他對此有所考慮。不過在新的賽季，詹皇似乎已經重新找回動力和狀態，他說經過一個夏天沉澱和奧運的征戰，他的身體感覺很棒。
奧運有助於進入賽季 詹皇備戰進度超前
「即便在我們的比賽（奧運）結束以後，我仍保持住狀態。我的身體感覺很好，精神上也很棒。」James稱他非常期待在明天就投入工作，「我還沒有想過未來會是怎樣的，我只是活在當下，特別是Bronny也在這裡，我不想將它視為理所當然。我從來沒給自己駐足當下的機會，但在這個時刻我可能會享受的更多一點。」
在巴黎之後，James經歷一個夏天的高強度激鬥未顯疲態，重新投入到一個新的NBA賽季，就像他過去21年所做的那樣，「我進入這個賽季感覺很好，明天就要進入訓練營。因為奧運年，我感覺自己的備戰進度更超前了。」