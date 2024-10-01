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▲山陀兒颱風今天都在高雄外海緩慢移動，路徑北轉朝台灣前進，預估明天傍晚後登陸高屏一帶，今天至週四上半天，各地風雨最為劇烈。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風今（1）日凌晨2時升級為強烈颱風，歷史罕見的路徑加上強度，讓台灣西南部地區如臨大敵，中國國家海洋預報台也針對福建、浙江南部沿海發布海浪橙色警報，提醒船隻注意安全，預計1日夜間到2日白天福建、浙江南部近海將出現3～5.5公尺高的大浪。根據《澎湃新聞》報導，隨著冷空氣南下，預計將與山陀兒產生配合影響，福建、浙江近岸海況惡劣，中國國家海洋預報台繼續發布海浪橙色警報和風暴潮黃色警報。中國氣象台預估山陀兒將於12日下午至晚上在台灣西南部沿海登陸，自南向北穿過台灣後，於3日白天移入台灣以東海面。受此影響，福建、浙江南部近海將出現3～5.5公尺高的大浪，為海浪橙色警報，浙江北部近海將出2.5～3.5公尺高的大浪，為海浪黃色警報，上海、廣東東部近海將出現2到3.4公尺的中浪到大浪，為海浪藍色警報。國家海洋預報台提醒在上述海域作業的船隻注意安全，各相關單位做好防禦風暴潮和海浪災害的應急準備。由於目前正值中國國慶假期，國家海洋預報台也提醒中國民眾不要冒險「追風觀浪」，避免前往受影響的海岸地區活動。據我國氣象署資料，山陀兒颱風今天下午5時，中心位置高雄的南南西方約190公里的海面上，以每小時6轉11公里速度，向北轉北北東移動，近中心最大風速達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。明天清晨起，各地風力逐漸增強，尤其屏東地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島將有12級以上強陣風，臺東、高雄、臺南地區、臺中至嘉義沿海空曠地區及金門、馬祖將有10級以上強陣風。