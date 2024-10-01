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立法院程序委員會今（1）日處理中央總預算案，最終擔任主席的藍委吳宗憲決議送交院會處理，而過程中綠委莊瑞雄發言時卻遭藍委王鴻薇嗆聲，對此民進黨立委郭昱晴表示，王鴻薇沒有登記發言卻在對方發言時滿場暴走亂吼，完全沒有程序與秩序可言，難怪去年選舉時，老公會對自己選民比中指，一點也不意外！郭昱晴說，今天程序委員會，總預算案被民眾黨立委林國成「代表」擋下，主席吳宗憲決議送交院會處理，而莊瑞雄發言特別提到颱風將近，治水防災防颱是保護國民安全的必要措施，但藍白卻完全不顧民眾的生命財產安全，執意再度擋下總預算，包含治水預算也一併被退回，批評審都不審比刪還可惡，非常不可取，在野黨不應該無差別攻擊總預算，最終受苦的都是地方政府和全國人民。郭昱晴表示，更誇張的是，王鴻薇登記發言後自行放棄，卻在莊瑞雄發言時咆哮叫囂，滿場暴走亂吼，完全沒有程序與秩序可言，質疑有意見為何不在自己的發言時間發表？會後還疑似言語訓斥了一下吳宗憲。最後郭昱晴說，也難怪王鴻薇去年選舉時，她老公會對自己選民比中指，一點也不意外，也希望在野黨不要再破壞議事規則，無理全數退回中央總預算案，人民都看在眼裡。