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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，檢廉日前傳喚16人應訊，遭網紅「四叉貓」爆料，約談名單中與威京相關的7人共捐款210萬政治獻金給民眾黨，時間點還都在2020年3月24日到26日。資深媒體人黃揚明今（1）日質疑，民眾黨的募款責任額結算日也在每年3月底，檢調可能因此質疑捐款是為了「柯文哲募款責任額」，產生「對價關係」。黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》中解釋稱，為何與威京相關的7位被告都在3月底捐款政治獻金？因為民眾黨有個規定「很奇怪」，每年公職的「募款額度期限」3月底前要完成，像是直轄市長有150萬的募款責任額，柯文哲當時剛好就是台北市長。黃揚明質疑，威京這些政治獻金是有可能要滿足募款責任額，民眾黨的募款責任額結算日是每年3月底，威京捐款政治獻金時間則在3月24日到26日，兩個時間點就是這麼巧。如果真是如此，就產生了「對價關係」。黃揚明說，現在金流，李文宗與朱亞虎的部分有進展，但還沒有到一刀斃命，而柯文哲部分接下來會用什麼方式調查，可能再等一個月就會有初步結果，如果沒有就是延押。現在檢調偵辦，已經不是單純的京華城案，已經牽連到容積率前段，案情可能將會擴大。