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立法院財政委員會明（2）日將審查證券交易稅條例第2條之2及第12條條文修正草案，其中國民黨立委羅明才等20人提案當沖降稅措施延長至5年，不過，財政部長莊翠雲在最新提交的書面報告中，已明確表態，目前上市櫃公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性均已獲得大幅改善，當沖降稅延長年限不宜較前3次期間1年、3年8個月、3年更長，延長當沖降稅3年，較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。為提升我國股票市場成交量能及流動性，帶動其他投資人投入市場意願，證券交易稅條例第2條之2規定，自106年4月28日起至113年12月31日止同一證券商受託買賣或自107年4月28日起至113年12月31日止證券商自行買賣現股當日沖銷交易，其證券交易稅稅率由千分之3降至千分之1.5。財政部指出，在參據金管會意見，當沖降稅措施自106年4月28日實施以來成效符合預期目標，可降低投資人交易成本，維持證券市場流動性，並帶動整體資本市場活絡。考量當沖降稅措施將於113年12月31日屆期，且證券市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，為促進證券市場持續發展及降低市場不確定性，當沖降稅措施有繼續延長適用期間必要，因此，財政部與金管會達成共識，延長當沖降稅3年，至116年12年31日。財政部表示，當沖降稅再延長3年，可維持證券市場交易動能、促進證券市場穩定發展及降低市場不確定性。不過，國民黨立委羅明才等20人提案延長當沖降稅措施5年，財政部認為，目前我國上市櫃公司獲利情形、台股市場交易制度及流動性均已獲得大幅改善，因此，當沖降稅延長年限不宜較前3次期間1年、3年8個月、3年更長。此外，財政部認為，考量國際地緣政治風險升溫、國際經濟如美國經濟情勢未明等，延長當沖降稅措施3年，較能即時因應資本市場變化，以適時檢討實施效果，滾動調整。