我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列近期對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與高層領導人進行了多次打擊，造成該組織重大損失，以色列國防軍（IDF）當地時間1日凌晨宣布，對黎巴嫩南部的真主黨目標展開「有限度、局部及有針對性的打擊」，許多外媒也報導稱以軍與真主黨激烈交火。不過，真主黨卻發聲否認以軍已經進入黎巴嫩境內，稱雙方尚未發生直接地面衝突。根據《半島電視台》報導，真主黨媒體負責人表示，以軍已經進入黎巴嫩境內的說法都是謊言，稱雙方根本尚未發生直接地面衝突。不過，真主黨也強調，戰士們已為以軍入侵做好準備，揚言以軍一旦進入黎巴嫩境內，將面臨「巨大損失」。真主黨此時這份聲明多少讓人有點一頭霧水，《半島電視台》引述中東專家格博（Ori Goldberg）看法，認為以色列不會在出兵黎巴嫩南部這事上說謊，比較有可能的是，以色列派出的部隊比較像特殊作戰部隊，沒有坦克和正規陸軍人員，更像一支特遣隊。所以，真主黨認為所謂的「入侵」還沒發生，但對以色列來說，這支特遣隊就能達成清除真主黨軍事設施的戰略目標。《半島電視台》也引述消息人士說法，指出以色列軍隊確實有零星的入侵，但已經撤退。以色列大張旗鼓宣稱在黎巴嫩南部交戰可能是一種心理戰，而真主黨否認以軍進入黎巴嫩境內也是一種媒體策略。